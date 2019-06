Absolventii de clasa a VIII-a vor sustine maine prima proba a Evaluarii Nationale, la nivelul judetului Iasi fiind inscrisi 6.400 de candidati. Acestia vor sustine doua probe, conform calendarului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale, la Limba si literatura romana in ziua de 18 iunie, iar la Matematica, joi, pe data de 20 iunie. Astfel, in fiecare unitate de invatamant in care sunt scolarizati elevi de clasa a VIII-a s-au organizat comisii re (...)