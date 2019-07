Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar pe DN 65, la intrarea in comuna Ganeasa, județul Olt. Un accident rutier cu urmari tragice a avut loc sambata dupa-amiza. Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit frontal, informeaza news.ro Șapte personae au fost ranite in impact, șase dintre ele aflandu-se in autoturism. La…

- Cei 13 copii intoxicati sunt din Iasi. Deja parintii s-au mobilizat pentru a merge dupa ei. Primele date ale anchetei arata ca cei 13 nu s-au intoxicat in tabara ci dupa ce au mancat joi seara la un restaurant din localitate. De altfel, inca de joi au aparut primele simptome. Din primele informatii…

- Treisprezece copii din Iasi aflati intr-o tabara sportiva din statiunea Borsec, judetul Harghita, au ajuns la spital vineri noapte in stare grava cu suspiciune de toxiinfectie alimentara. Cei 13 copii intoxicati sunt din Iasi. Deja parintii s-au mobilizat pentru a merge dupa ei. Primele date ale anchetei…

- Erau stabiliți de ani buni in Italia și se aflau in drum spre casa cand mașina in care se aflau parinții și cei patru copii s-a ciocnit violent de un autobuz. Tatal și fiica cea mare, de 15 ani, au murit pe loc, iar mama și ceilalți trei baieți se afla in stare grava.

- O familie de moldoveni a fost implicata intr-un accident in orașul Mirano, Italia. Barbatul in varsta de 35 de ani și fiica lui de 15 ani au murit. Mama și un fecior in varsta de 8 ani au fost grav raniți, iar alți doi copii s-au ales cu rani ușoare.

- Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din…

- Imagini tragedie in Sambata Mare. O FAMILIE DISTRUSA. Doi copii de 11 luni si 5 ani au murit intr-un grav accident rutier. Mama si tatal lor in stare grava.FOTO Un grav accident rutier a avut loc sambata dimineața, la ieșire din Huedin, la Podul Vinerii, in județul Cluj. Doi copii, de 11 luni și 5 ani,…

- Un accident rutier mortal a avut loc in aceasta dimineața pe D.N. 1 E60 la ieșire din Huedin (județul Cluj) la Podul Vinerii.Citește și: SURPRIZA lui Ilie Nastase: S-a insurat a cincea oara! Cand are loc cununia religioasa Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de…