Primăria Cluj-Napoca a cumpărat primul apartament cu destinaţie de locuinţă socială, cu 94.000 de euro 'Printr-o hotarare din iunie 2019, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat declansarea procedurii de achizitie, de pe piata libera, a unor imobile cu destinatia de locuinte sociale. Comisia de negociere a constatat ca a fost depusa o singura oferta, a unei familii care vrea sa vanda municipalitatii un apartament cu patru camere intr-un bloc din cartierul Manastur, cu o suprafata de aproape 80 de mp. Pretul final convenit cu vanzatorul este de 94.400 de euro, apartamentul urmand sa fie pus la dispozitie in 30 de zile de la efectuarea platii. Este primul astfel de apartament cumparat de Primaria… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

