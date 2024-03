Stiri pe aceeasi tema

- O fosta angajata a primariei Pascani a ramas datoare municipalitatii cu peste 150.000 lei. Timp de cinci ani, aceasta si-a completat veniturile virandu-si bani direct din contul institutiei. Latura penala a cazului a fost solutionata de mult, dar cea civila este inca departe de solutionare. De la comiterea…

- Iata ca ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai importante sarbatori creștine, Paștele. Astfel, apare și intrebarea de unde putem cumpara carne de miel la un preț mai decent. Ei bine, Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca fermierii au promis ca vor vinde carnea de miel la prețul corect.…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut un anunț important privind prețul energiei pentru consumatorii romani. "Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna viitoare", a spus acesta.

- Inflația se ”simte” și in piețele din București. Romanii trebuie sa plateasca mai mult pentru legume și verdețuri, chiar daca acestea sunt vandute de comercianți din țara. A crescut și prețul pe care oamenii trebuie sa il plateasca pentru o legatura de leurda. Iata cat costa!

- Scumpiri nejustificate in piețele turdene. Ceapa și-a dublat prețul comparativ cu toamna trecuta și tinde sa devina un „produs de lux”. Daca dai o raita prin Piața Centrala Turda trebuie sa cumpanești bine inainte de-a achiziționa unele produse pentru ca acestea s-au scumpit considerabil. Spre exemplu…

- La ora actuala, autoritatile administratiei publice locale sunt in masura sa puna in aplicare prevederile art. 108 alin. 15 din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198 2023, cu modificarile ulterioare, prin care care elevii din unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional beneficiaza,…

- Peste 100.000 de euro! Acesta este prețul colosal la care a fost scoasa la vanzare o garsoniera de 22 de metri patrați intr-un oraș din Romania. Pentru unii, prețul pare unul enorm pentru spațiul pe care il ofera. Cum arata o astfel de locuința.

- Romanii ar trebui sa știe cat costa asigurarea pe locuința in anul 2024. Potrivit legii, aceasta asigurare este obligatorie in țara noastra. Toți oamenii care nu o au sunt obligați sa plateasca amenzi.