Prima femeie care va conduce CIA. Cine este Gina Haspel

Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata în cazurile actelor de tortura comise în centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.

- Bogdan Chirieac spune ca schimbare lui Tillerson de la carma Departamentului de Stat nu este surprinzatoare. Analistul politic pune acțiunea lui Trump pe baza disensiunilor cu Tillerson și amintește de clauza din contractul fostului Secretar de Stat. Totodata, Bogdan Chirieac transmite ca modificarea…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.

- Schimbare la varful Departamentului american de Stat. Liderul de la Washington a decis inlocuirea lui Rex Tillerson cu numarul 1 din cadrul Agentiei Centrale de Informatii (Central Intelligence Agency – CIA). Drept urmare, noul secretar de stat va fi Mike Pompeo. Acestuia din urma ii va succeda, in…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-un tweet matinal, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie AFP. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza duminica Reuters. "Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema",…

- "Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american, voi pleca la inceputul lui mai in cautarea unor noi oportunitati", a declarat Roberta Jacobson intr-un mesaj in spaniola publicat pe Twitter, fara sa precizeze motivele plecarii sale. Ea a dat asigurari ca relatiile dintre cele…

- Jared Kushner, ginerele presedintelui Statelor Unite si consilier al acestuia, nu mai are acces la informatii strict secrete, o decizie care vine dupa intarzieri repetate in procesul de verificare a trecutului sau, relateaza „New York Times“.

- Senatorul PMP Cristian Lungu a fost prezent la Conservative Political Action Conference 2018, iar cu aceasta ocazie l-a abordat pe ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Bolton, un personaj extrem de influent in cadrul administratie lui Donald Trump, privind rolul pe care Rusia il joaca in Europa…

- Generalul Kim Yong Chol va conduce delegatia oficiala nord-coreeana de opt membri asteptata duminica la ceremonia de inchidere a Olimpiadei de la PyeongChang, care, dupa doi ani de tensiuni puternice in peninsula, a favorizat o destindere a relatiilor dintre Phenian si Seul. Kim Yong Chol…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca nu se poate pronunta daca o anumita persoana poate conduce sau nu DNA, dar si-a exprimat ingrijorarea ca pot fi facute probe impotriva unui prim-ministru. Premierul a anuntat ca ii va solicita ministrului…

- Avocatul roman Andrei Iancu, nominalizat in august 2017 de președintele american Donald Trump și audiat de Comisia Juridica din Senat in noiembrie anul trecut pentru funcțiile de subsecretar pentru proprietate intelectuala al Departamentului pentru Comerț al administrației de la Washington și director…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea…

- Rachel Brand, "numarul trei" din Departamentul de Justitie al SUA, a demisionat la doar noua luni dupa preluarea mandatului, transmite AFP, care citeaza un comunicat de vineri al institutiei mentionate. "Stiu ca ea va lipsi intregului minister, dar o felicitam cu totii pentru aceasta noua oportunitate…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea nationala",…

- In cea mai mare parte a ultimului an, presedintele Trump a refuzat sa respecte o practica urmata de ultimii sapte predecesori: liderul american citeste doar foarte rar rapoartele zilnice, documente care contin cele mai importante informatii colectate de agentiile secrete americane din zone de interes…

- Republicanii acuza implicarea lui Hillary Clinton in dosarul instrumentat de fostul spion britanic, Christopher Steele. Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Scandalul a izbugnit dupa ce s-a…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Opozitia democrata a agitat vineri spectrul unei "crize constitutionale" daca Donald Trump va folosi ca pretext publicarea unei note criticând FBI pentru a-i concedia pe principalii responsabili ai anchetei asupra ingerintei ruse în alegerile

- Presedintele SUA, Donald Trump, si congresmeni republicani au publicat vineri seara un memorandum controversat care contine informatii clasificate, argumentand ca documentul demonstreaza ca FBI foloseste in scop politic investigatia in cazul ingerintelor Rusiei.

- 'Nota a fost declasificata, vom vedea ce se va intampla', a afirmat el din Biroul Oval, ignorand avertismentele directorului FBI impotriva unei astfel de initiative. 'Ceea ce se petrece in tara noastra este o rusine (...) Multi ar trebui sa se jeneze de aceasta', a afirmat Trump, fara a…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri FBI-ul si Departamentul Justitiei ca au ”politizat” anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza AFP, citat de NEWS.RO.Citeste si: Lider ALDE, semnal DUR pentru PSD pe cota unica: 'La noi, cine joaca TARE este arta negocierii'…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, republicanul Paul Ryan, a declarat vineri ca raportul intocmit de Comisia pentru Informatii care invoca abuzuri din partea FBI si a Departamentului de Justitie nu este un rechizitoriu la adresa acestor institutii, relateaza site-ul BBC News.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016,…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Adjunctul directorului FBI Andrew McCabe, criticat de presedintele Donald Trump, a demisionat cu cateva saptamani inainte de data la care urma sa se retraga din functie, dezvaluie luni seara NBC News, citand surse la curent cu dosarul, scrie Reuters.McCabe urma sa plece din functia de la Biroul…

- Adjunctul directorului FBI Andrew McCabe, criticat de presedintele Donald Trump, a demisionat cu cateva saptamani inainte de data la care urma sa se retraga din functie, dezvaluie luni seara NBC News, citand surse la curent cu dosarul, scrie Reuters.McCabe urma sa plece din functia de la…

- Presedintele american Donald Trump ar fi cerut, în luna iunie a anului 2017, demiterea procurorului special Robert Mueller, apoi ar fi renuntat la demers dupa ce un consilier al Casei Albe a refuzat sa transmita aceasta directiva, potrivit unor surse citate de cotidianul

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Primul tablou, pictat de renumitul artist, John Singer Sargent, ne arata cațiva soldați britanici, care sunt orbiți din cauza expunerii la gaze. Este considerata una dintre cele mai importante lucrari legate de razaboi. Despre pictura Gassed, New York Times spune ca este "Monumentala", in timp ce Daily…

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- Autoritatile din Statele Unite au informat asupra retinerii, luni, a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii, transmit agentiile EFE si AFP, potrivit agerpres.ro. …

- In Monitorul Oficial au fost publicate atat hotararea privind rechemarea lui Mihai Botorog din functia de sef al Consulatului Romaniei la Bonn, cat si cea de numire a lui Gheorghe Dimitrescu. Dimitrescu ar urma sa-si preia functia odata cu plecarea lui Botorog, care trebuie sa aiba loc in termen…

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis, dar pe langa aceasta, in plan intern, Klaus Iohannis a dus un razboi politic total cu cei din coaliția de guvernare, cu jocuri de culise și mișcari de…

- Protestatarii si politicienii din Romania, "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia", se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie si pentru decizia presedintelui Iohannis privind legile Justitiei, noteaza New York Times. Publicatia scrie pe larg despre legile Justitiei adoptate…

- Protestatarii si politicienii din Romania - "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia" - se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters. Mihai Alexandru…

- Acum cateva zile, cand am inceput sa scriu acest text, tocmai citeam un articol din Wall Street Journal: cetatenii americani au cheltuit peste orice asteptari in debutul acestei vacante de iarna. Aceasta este realitatea unui final de an cu o administratie republicana la Casa Alba: americanii…

- Serviciul de Informatii si Securitate are un nou director. Vitalie Parlog, care in perioada 2006-2009 a detinut functia de ministru al Justitiei, a fost numit la carma institutiei cu votul a 55 de deputati. Mandatul lui este pe un termen de cinci ani si nu poate fi prelungit.

- Ex-ministrul Justitiei, actualul presedinte al Comisiei pentru controlul fisierelor Interpol, Vitalie Parlog, a fost votat de Parlament joi, 21 decembrie, in functia de director al Serviciului de Informatii si Securitate.

- Administrația președintelui Donald Trump a aprobat prima vanzare comerciala de arme letale catre Ucraina, ceea ce ar putea insemna o schimbare majora in politica americana fața de Rusia. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat televiziunii CNN ca Departamentul…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza...

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a confirmat ca fostul ministru al Justiției și premier interimar, Vitalie Pirlog, are șanse mari de a ajunge in funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). De menționat ca in perioada actuala, aceasta funcție o ocupa Mihai Balan. Declarația…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…