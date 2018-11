Stiri pe aceeasi tema

- ”Fiecare individ are, astazi, aproximativ doua sute de experiențe in urma, ceea ce constituie karma sa (in care intra o parte negativa, dar si o parte pozitiva). Karma reprezinta ansamblul tuturor actelor, emotiilor si sentimentelor, al tuturor vorbelor si gandurilor pe care un individ le-a acumulat…

- Saptamana incepe cu un ton cu adevarat romantic din pricina trigonului format de Soare cu Neptun in Pesti... dar totul se schimba ... dupa numai cateva ore de visat cu ochii deschisi, lumea reala isi intoarce fata spre noi! Citeste aici si Horoscopul Uranus retrograd pana in ianuarie 2019! …

- Avem asadar 40 zile la dispozitie sa ne revizuim, revizitam, reevaluam viata amoroasa dar si orice alt tip de relatie.Miscarile retrograde ne aduc o a doua sansa. Sunt perioadele in care putem indrepta sau reface lucrurile, situatiile, experientele, ca sa ajunga sa fie in iubire si armonie…

- Octombrie incepe cu revenirea planetei Pluton la mersul direct in zodia Capricorn. Dupa 4 zile, va incepe tranzitul retrograd al planetei Venus, care va dura pana in noiembrie. Pana in 23 octombrie, Soarele se va afla in zodia Balanța, dupa care se va muta in Scorpion, iar planeta Mercur va poposi,…

