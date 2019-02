Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au descoperit ca temperatura in crestere va schimba amestecul organismelor mici din apa care absorb si reflecta lumina. Ei mai spun ca acestea vor fi tot mai putine in urmatoarele decenii. Acest fapt va duce la schimbarea culorii in peste jumatate din Oceanul Planetar pana in…

- Temperaturile in crestere vor schimba culoarea Oceanului Planetar, acesta devenind mai albastru in urmatoarele decenii, spun oamenii de stiinta de la MIT, citati de BBC.Cercetatorii au descoperit ca temperatura in crestere va schimba amestecul organismelor mici din apa care absorb si reflecta…

- Pe masura ce schimbarea climatica afecteaza mediul înconjurator, savantii avertizeaza ca impactul asupra rezervelor subterane de apa se poate vedea si dupa un secol, ceea ce înseamna ca viitoarele generatii vor avea de-a face cu lipsa apei din subteran.

- Temperaturile caniculare au devastat coloniile de lilieci din Adelaide, capitala statului Australia de Sud, provocand decesul a circa 3.000 de vulpi zburatoare, conform media locale citate de agentia Xinhua. Cel putin 1.500 de vulpi zburatoare cu capul gri au fost gasite decedate in gradinile…

- Au existat numeroase speculații. De-a lungul timpului, oamenii de știința au presupus ca undele vin de la o stea uriașa, gauri negre sau chiar extratereștri. Acum este pentru a doua oara cand oamenii de știința au observat o astfel de explozie. Pe de o parte, aceasta descoperire adancește…

- ANM anunța, pentru perioada 31 decembrie - 13 ianuarie, temperaturi de 2-5 grade în majoritatea regiunilor țarii și o încalzire a vremii dupa data de 8 ianuarie. Probabilitatea de ploaie, lapovița și ninsoare este în fiecare zi. La munte se vor înregistra și minus 16 grade,…

- Mai ales in perioada iernii, romanii se gandesc cu groaza la faptul ca vor fi nevoiți sa foloseasca din plin caloriferele și asta inseamna facturi uriașe la caldura! Totuși, cei care cunosc anumite trucuri pot reduce costurile imediat!