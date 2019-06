Președintele Donald Trump își anunță oficial începerea campaniei electorale pentru alegerile din 2020 Președintele american Donald Trump și-a început oficial campania electorala pentru un nou mandat la Casa Alba, încurajând suporterii sa "pastreze aceeași echipa" pentru înca 4 ani, scrie BBC News.



Președintele republican a vorbit în fața a mii de suporteri, în timpul unei adunari din Florida, statul pe care l-a numit "a doua sa casa". Trump a folosit aceasta ocazie pentru a critica democrații, acuzându-i ca încearca sa "destrame țara". Primele sondaje îl plaseaza pe Trump în spatele altor candidați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

