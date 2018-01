Presedintele Bulgariei respinge legea anticoruptie adoptata de Parlament pe motiv ca aceasta face de fapt mai dificila lupta impotriva coruptiei

Stiri pe aceeasi tema

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca a discutat la RAAPPS sa se faca o oferta de chirie pentru Palatul Elisabeta Casei Regale, afirmand ca urmasii Regelui Mihai ar avea resurse pentru plata acesteia, in conditiile in care "li s-au retrocedat o multime de lucruri". "De ce sa ramana…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a anuntat vineri ca vor fi luate anumite "masuri de eficientizare", atat in cadrul Guvernului, cat si la nivelul tuturor celor care sunt pusi sa ia decizii. Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau, seful Executivului…

- Uniunea Europeana a inceput din iunie 2017 reducerea tarifelor pentru roaming. De la 1 ianuarie 2018 urmeaza alte scaderi, ba chiar si o crestere a volumului de date. Din 15 iunie 2017, datele mobile consumate in roaming in UE si SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi,…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a semnat, luni, decretul de investire al noului Executiv de la Viena rezultat in urma alegerilor de la sfarsitul saptamanii trecute. Austria a devenit astfel singura tara din Europa Occidentala care are in componenta guvernului un partid de extrema-dreapta.…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…

- Intrarom, filiala romaneasca a Intracom Telecom, a primit premiul "Best Industry Manufacturing" in cadrul Galei Comunicatii Mobile organizate saptamana trecuta de catre publicatia "Comunicatii Mobile" in Bucuresti. Intrarom a fost premiata pentru investitia sa durabila si sustinuta in productia…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- Ministerul Apararii (MApN) a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de lege care prevede contructia si dotarea pe un santier naval romanesc a patru corvete. Valoarea totala a proiectului ajunge la 1,6 miliarde de euro. In nota de fundamentare a proiectului de lege, MApN mentioneaza…

- Cei noua ambasadori care s-au intalnit miercuri cu ministrul Tudorel Toader i-au impartasit acestuia "preocuparea lor cu privire la proiectul de legi privind reforma justitiei dezbatut in Parlament", precum si importanta solicitarii "avizului Comisiei de la Venetia asupra unor aspecte de baza ale reformei…

- Comisia Europeana a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Romaniei, pentru transpunerea si punerea in aplicare incorecta a anumitor dispozitii privind migratia legala. "Comisia a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei. Bugetul este majorat cu 36% fata de anul trecut, trei sferturi dintre bani mergand la salarii. Proiectul de buget al Camerei Deputatilor…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Frantei, Andre Gattolin, membru al partidului La Republique En Marche, atrage atentia ca Romania trebuie sa-si rezolve problemele in ceea ce priveste coruptia si statul de drept pentru a putea adera la zona euro si spatiul Schengen.…

- Sistemul sanitar din Romania este caracterizat prin finantare scazuta si utilizare ineficienta a resurselor publice, sunt principalele concluzii privind Romania continute in Raportul Starea sanatatii in UE 2017. Studiul este realizat o data la doi ani, de catre OCDE si Observatorul european…

- CFR Calatori va plati cu circa 4,5 milioane de lei mai mult decat a anticipat pentru achizitia motorinei necesare locomotivelor, din cauza reintroducerii supraaccizei pe carburanti de la 1 septembrie. Contractul, care prevede furnizarea a 15.000 de tone de motorina, a fost adjudecat prin licitatie…

- Comisia Europeana a dat publicitatii raportul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) pe anul 2017, probabil cel mai dur raport din ultimii ani. Au fost aduse numeroase critici, iar prezenta deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de…

- "Ne vom indeplini angajamentele. Puteti vedea ca suntem din nou in fata Romaniei, la fel ca in 2012. Sunt convins ca, pana la sfarsitul anului 2018, vom indeplini toate obiectivele cerute de catre Comisia Europeana. Sunt optimist. La Bruxelles, ei sunt convinsi ca tot ce trebuie sa facem va fi realizat.…

- Comisia Europeana a publicat astazi cel mai recent raport al sau referitor la etapele parcurse de Romania pentru a-și indeplini angajamentele privind reforma judiciara și combaterea corupției, in contextul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la…

- Ultimul raport privind MCV ii confirma ministrului Justitiei Tudorel Toader ca "merge pe un drum gresit" si ca ministerul sau ar trebui "sa se aplece asupra ajustarilor necesare din sistem, dar cu alt spirit", a spus miercuri, pentru MEDIAFAX, fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu. …

- Comisia Europeana considera ca, in ansamblu, Romania a realizat progrese semnificative in ceea ce privește obiectivul referitor la cadrul de integritate și Agenția Naționala de Integritate, arata executivul european in cel mai recent raport al sau privind indeplinirea angajamentelor asumate in contextul…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, anuntand ca Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei.In…

- In ciuda realizarii unora dintre obiectivele propuse, Comisia Europeana (CE) nu poate inca sa concluzioneze ca obiectivele de referinta ale MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare) sunt, in acest moment, indeplinite satisfacator de Romania, se arata in ultimul raport privind progresele inregistrate…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, anuntand ca Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei.…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cel mai recent raport al sau referitor la etapele parcurse de Romania pentru a-si indeplini angajamentele privind reforma judiciara si combaterea coruptiei, in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la Uniunea…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cel mai recent raport al sau referitor la etapele parcurse de Romania pentru a-și indeplini angajamentele privind reforma judiciara și combaterea corupției, in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cel mai recent raport al sau referitor la etapele parcurse de Romania pentru a-și indeplini angajamentele privind reforma judiciara și combaterea corupției, in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la…

- Comisia Europeana publica azi raportul MCV privind justitia din Romania Foto: europa.eu. Comisia Europeana va publica miercuri, 15 noiembrie, cel mai recent raport care analizeaza progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare - MCV.…

- Economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat, luni, ca anumite criterii de aderare a Romaniei la zona euro, precum deficitul bugetar, inflatia si dobanzile, risca sa nu mai poata fi indeplinite de anul viitor. "Cel mai mare pericol de depasire il reprezinta deficitul…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- Guvernul a adoptat azi asa-zisa revolutie fiscala, in ciuda tuturor criticilor venite de la sindicate, patronate, specilisti in economie, Opozitie si presedintele Klaus Iohannis. La inceputul sedintei Executivului, premierul Mihai Tudose a spus ca a constatat "o inflamare excesiva" a opiniei…

- Membrii Sindicatului Autoturisme Dacia vor organiza, marti, pe platforma de la Mioveni, un miting de protest fata de masurile fiscal-bugetare ale Guvernului. "Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest…

- Masurile fiscale propuse de Guvern nu sunt contestate doar de sindicate si patronate, ci chiar din interiorul PSD. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile anuntate nu vor aduce lucruri bune, ci din contra. "Am transmis si in cadrul sedintei AMR (Asociatia…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost luni impreuna cu sotia sa si a depus flori la memorialul de la clubul Colectiv din Bucuresti. "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre, dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost Coruptia ucidesi…

- Cel mai mare magazin online listeaza deja iPhone X la precomanda. Sunt doua modele, cu doua capacitati de stocare si foarte probabil te intereseaza ce pret are iPhone X. Poate ca cea mai asteptata veste inainte de Black Friday 2017 este iPhone X la eMAG. Ei bine, de azi e disponibil…

- Dezvoltarea catre o mai mare competitivitate, atractivitate si catre un PIB care sa se apropie de media europeana va mai dura inca doua decenii, in Romania, dar directia este cea buna, a declarat Gunther Oettinger, comisarul european responsabil pentru buget si resurse umane, intr-o conferinta la Banca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca propune adoptarea unei ordonante de urgenta care sa scada contributia angajatului la Pilonul II de pensii (fondurile private) de la 5,1% cat este in prezent la 3,7%, incepand cu 1 ianuarie 2018. Vasilescu…

- Comisarul european responsabil cu bugetul si resursele umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit de 3% si in 2017, si in 2018. "Consider ca, atat pentru acest an, cat si pentru anul urmator, exista…

- Volvo a anuntat preturile pentru noul SUV XC40, lansat de constructorul suedez in urma cu o luna. Conform unui comunicat oficial, preturile pentru noul Volvo XC40 incep de la 40.873 de euro. La acesti bani primiti versiunea cu motor diesel cu 4 cilindri de 2.0 litri si 190 de cai…

- Coalitia de guvernare pare ca pregateste o noua schimbare a schimbarii. Dupa ce s-a laudat in campanie ca va elimina cu totul impozitul pe dividende, acum seful PSD spune ca se mai gandeste. Liderii PSD si ALDE s-au intalnit luni pentru a stabili decizii importante pentru buzunarul romanilor,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni marti, incepand cu ora 14:00,pentru a discuta despre PESCO, programul de intarire a apararii comune a statelor din Uniunea Europeana. "Va fi analizata tematica privind cooperarea structurata permanenta, PESCO, implicatii pentru Romania.…

- Partidul Popular din Austria, condus de tanarul Sebastian Kurz, s-a clasat pe primul loc in alegerile generale care au avut loc duminica, cu 31% din optiunile de vot, dupa ce asustinut un program anti-imigratie si de dreapta. La 31 de ani, Kurz este pe cale sa devina cancelar si, astfel, cel…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus, vineri, ca nu doreste ca regiunea Catalonia sa devina independenta, deoarece ar incuraja si alte regiuni sa procedeze la fel, si aceasta va face guvernarea UE prea complicata. "Daca ii permitem Cataloniei sa se separe - si aceasta…

- Cand vine vorba de "gap TVA", Guvernul Romaniei si Comisia Europeana au viziuni diferite asupra elementelor care contribuie la acest indicator. Ba chiar si definitii diferite. Diferenta dintre abordarea Guvernului si cea a Comisiei configureaza, insa doua variante, ambele decontate la mediul…

- Un sofer ce conducea un Ferrari de un sfert de milion de euro a intrat intr-un stalp de pe un bulevard din centrul Bucurestiului. Masina a fost grav avariata. Bolidul apartine milionarului Radu Frincu, transmite Digi 24. Politistii spun ca acesta a pierdut controlul automobilului…