- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Mii de palestinieni au atacat militari israelieni la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel.Un palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, in zona Jabalia, in nordul Fasiei Gaza, a comunicat Ministerul palestinian al Sanatatii. Zeci de protestatari au fost raniti in confruntari.…

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele. Televiziunea publica israeliana Kan…

- Patru persoane și-au pierdut viața și sute au fost ranite, vineri seara in Fașia Gaza in urma unor noi confruntari intre israelieni și palestiniei dupa ce Donald Trump a declarat ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP: Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazi, vineri…

- Aviația israeliana a lovit joi dimineața trei obiective ale mișcarii islamiste Hamas, care deține controlul in Fașia Gaza, dupa ce dinspre enclava palestiniana au fost trase noi rachete catre sudul Israelului. Printre obiectivele palestiniene lovite se afla o tabara de antrenament și depozite de…

- Potrivit The Times of Israel, Yousef a fost arestat la Ramallah in timpul unuia dintre numeroasele raiduri intreprinse de armata israeliana. In total, 32 de palestinieni au fost arestați pentru suspiciune de implicare in activitați teroriste și revolte violente, subliniaza cotidianul, care citeaza…

- La aproape o saptamana dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, provocand temeri privind reizbucnirea unei revolte armate in teritoriile palestiniene, un nou sondaj arata ca sprijinul palestinian pentru un conflict armat ramane…

- Sistemul israelian "Cupola de Fier" a interceptat luni noaptea o racheta lansata din Fașia Gaza, a informat armata israeliana. "Sirenele au sunat in Consiliul Regional Ashkelon", a explicat intr-un comunicat sursa militara citata, care a precizat ca "nu s-au inregistrat raniți".Noul incident…

- Armata israeliana a bombardat luni poziții ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza ca raspuns la lansarea de rachete spre Israel de catre militanți palestinieni, a informat un comunicat militar preluat de agenția EFE. "Ca raspuns la rachetele lansate, un tanc al armatei și…

- Ierusalimul este capitala Israelului de 3.000 de ani. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ramane ferm pe pozitia sa, in timp ce in toata lumea musulmanii continua protestele impotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Sosit la Paris la reuniunea…

- Continua protestele fata de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Manifestatii violente au avut loc atat in Fasia Gaza, in Cisiordania cat si la Ierusalim. In confruntarile din ultimele trei zile, 4 oameni si-au pierdut viata. Erau militantii palestinieni si…

- Protest palestinain împotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalumul drept capitala a statului Israel, Fâșia Gaza, 7 decembrie 2017. Israelul a efectuat noi lovituri aeriene în Fâșia Gaza sâmbata, ca raspuns la tirurile cu rachete lansate…

- Doi palestinieni au fost ucisi sambata dimineata intr-un raid aerian israelian impotriva unei tinte a miscarii islamiste Hamas in centrul Fasiei Gaza, a anuntat un responsabil al securitatii din cadrul miscarii islamiste, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Raidurile israeliene s-au soldat vineri…

- Ministerul Sanatații din Fașia Gaza, controlata de Hamas, a raportat 14 raniți. Oficiali de securitate din enclava palestiniana au indicat ca raidurile au lovit ținte din nordul Fașiei Gaza.Potrivit agenției EFE, armata israeliana a confirmat ca aviația sa a vizat "un complex de antrenament…

- "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele nu a anuntat statutul final", a declarat vineri Rex Tillerson.Seful diplomatiei americane a explicat ca mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim "probabil nu se va produce in 2018", explicand ca tranzitia…

- O racheta a fost lansata din Fâșia Gaza spre Israel, dupa ce Trump a facut anunțul privind Ierusalimul. Proiectilul ar fi fost interceptat de scutul antiracheta din Israel. Orașele Ashkelon și Sderot au fost incluse în alerta, precum și o serie de comunitați din jurul enclavei…

- O racheta a fost lansata din Fașia Gaza spre Israel dupa ce Trump a facut anunțul privind Ierusalimul. Proiectilul ar fi fost interceptat de scutul antiracheta din Israel, scrie Haaretz. Sistemul de aparare antiracheta din Israel a interceptat vineri seara o racheta lansata din Fașia Gaza. Orașele Ashkelon…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului a provocat proteste in Ierusalim, dar și in alte orașe din Cisiordania și Gaza, palestinienii numind revolta „Ziua Maniei”

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 300 au fost raniti, vineri dupa-amiaza, in urma confruntarilor cu serviciile de securitate israeliene in cursul protestelor desfasurate in Cisiordania si Fasia Gaza ca reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul.

- Ciocniri au izbucnit vineri la Ierusalim si in zonele ocupate din Cisiordania intre fortele israeliene si palestinieni. Acestia din urma au fost chemati sa-si arate „furia“ fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, transmite AFP.

- Mii de oameni protesteaza violent in Ierusalim, dar și in mai multe orașe din Cisiordania și Fașia Gaza fața de hotararea președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Agențiile internaționale de presa semnaleaza ca proteste violente au loc și la intrarea in Centrul…

- Armata israeliana a anuntat ca a ripostat joi seara la tiruri cu proiectile dinspre Fâsia Gaza, dintre care unul a cazut în Israel, transmite AFP. Alte doua proiectile au aterizat într-o enclava palestiniana învecinata cu sudul Israelul, a adaugat armata într-un…

- Armata israeliana a anuntat joi ca doua rachete trase catre Israel dinspre Fasia Gaza au cazut in interiorul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Sirenele au sunat in sudul Israelului in diverse localitati din apropierea Fasiei Gaza joi, zi in care palestinienii au protestat masiv, in Gaza si…

- Palestinieni furioși s-au confruntat joi cu soldați israelieni și au dat foc portretului lui Donald Trump pentru a protesta impotriva deciziei unilaterale a președintelui american de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. Mai mult de 20 de palestinieni au fost…

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP. In timp ce decizia presedintelui american Donald Trump…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca președintele american Donald Trump „a intrat pentru totdeauna in istoria” Ierusalimului prin faptul ca l-a recunoscut drept capitala a Israelului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Președintele Trump a intrat pentru totdeauna in istoria capitalei…

- Miscarea islamista Hamas a facut apel joi la o noua revolta populara a palestinienilor dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza France Presse si DPA, scrie agerpres.ro. "Nu putem face fata politicii sioniste sustinute…

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP.

- Proteste violente au izbucnit in Cisiordania, joi, dupa ce președintele american Donald Trump a declarat ca recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Palestinienii au incendiat cauciucuri și au...

- In Cisiordania si Ierusalimul de Est au avut loc ciocniri cu fortele de ordine. Cateva mii de palestinieni au demonstrat impotriva declaratiei presedintelui american Donald Trump. Hamas si Jihadul Islamic au chemat la o noua Intifada sub sloganul, citam „America, dusmanul musulmanilor”. Corespondentul…

- Armata israeliana a anuntat joi ca a hotarat sa desfasoare forte suplimentare in teritoriul palestinian ocupat Cisiordania, in urma deciziei anuntate miercuri de presedintele american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. O…

- Mii de palestinieni protesteaza violent în mai multe orase din Cisiordania si Fâsia Gaza fata de hotarârea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.

- Armata israeliana a anunțat joi ca a hotarat sa desfașoare forțe suplimentare in teritoriul palestinian ocupat Cisiordania, in urma deciziei anunțate miercuri de președintele american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmit AFP și dpa. O purtatoare…

- Mișcarea islamista Hamas a facut apel joi la o noua revolta populara a palestinienilor dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza France Presse și DPA. * Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul Ierusalim…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Facțiunile seculare și islamiste palestiniene au chemat miercuri la greva generala și la intruniri la orele pranzului pentru a protesta fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit unei declarații comune, citata de…

- Iranul a denunțat miercuri decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului și a avertizat ca aceasta decizie ar putea provoca "o noua Intifada", sau revolta palestiniana, informeaza AFP. Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca ''identitatea istorica și naționala'' a Israelului este recunoscuta, facand referire la așteptata decizie a președintelui american Donald Trump de a recunoaște oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite dpa. "Identitatea…

- Mișcarea palestiniana Hamas, care deține controlul in Fașia Gaza, a amenințat sambata ca va relansa Intifada daca Statele Unite ale Americii (SUA) recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului sau daca Washingtonul decide sa-și mute ambasada la Ierusalim, relateaza AFP. ''Acest complot…