Legea trimisa spre reexaminare prevede instituirea unui program pilot pentru cel mult un an de zile, prin care personalul cu pregatire paramedicala din cadrul echipajelor SMURD specializate in acordarea primului ajutor calificat, aflate in finantarea autoritatilor locale, la cererea acestuia, se preia cu statut de cadru militar - subofiter sau de soldat profesionist, dupa caz, de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta in a caror zona de competenta isi desfasoara activitatea, prin derogare de la prevederile Legii nr. 80/1995 in ceea ce priveste dobandirea calitatii de subofiter, scrie…