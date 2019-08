Poveste de cartier. Bizonița „MiniMe”: „Auzi baiețaș, du-te vezi de treaba ta!” Arad. Va prezentam povestea aradeanului Silviu G. care ne-a trimis pe adresa redacției imaginile cu mașina unei șoferițe care a blocat calea de acces intr-o parcare, marți, 27 august, pentru aproximativ o jumatate de ora. Am ales sa prezentam povestea acestui șofer mai mult din cauza atitudinii pe care a avut-o șoferița, potrivit șoferului blocat. Deși auzise ca a blocat un alt șofer, care cauta disperat sa iasa din parcare, nu s-a grabit sa indrepte lucrurile. Ba mai mult, s-a facut, ne spune pațitul, ca nu aude. Cand a revenit la autoturism, șoferița a dat dovada de și mai mult tupeu. Cel… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

