- Miscare provocatoarea a Administratiei Trump chiar în fata lui Vladimir Putin si în zona în care presedintele rus se chinuie sa piarda controlul si influenta. John Bolton, consilierul pentru securitate nationala, se afla în mijlocul unui turneu care a început în…

- Canada se opune unei reveniri la G8 prin reintegrarea Rusiei, atat timp cat Moscova nu elibereaza teritoriile anexate din Ucraina, subliniaza ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland, relateaza AFP, conform news.ro.”Incalcarea de catre Rusia a dreptului international prin anexarea Crimeei…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat ca Rusia a propus ca Ucraina sa prelungeasca cu un an contractul privind livrarea de gaze naturale, în condițiile în care actuala înțelegere expira pe 31 decembrie 2019, informeaza agenția TASS citata de Mediafax.„Vom…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Vladimir Putin spera ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza ce efecte daunatoare in plan economic au avut sanctiunile impotriva Rusiei. Putin, care efectuat joi o vizita in Italia si la Vatican, a mai afirmat ca spera ca Roma va contribui la normalizarea relatiilor intre Uniunea Europeana…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi speranța ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza în cele din urma ce efecte daunatoare în plan economic au avut sancțiunile introduse împotriva Rusiei din cauza rolului jucat de Moscova în cadrul crizei din Ucraina, informeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ia în considerare impunerea unor sancțiuni care sa vizeze proiectul privind gazoductul rus Nord Stream 2, avertizând Germania ca ar putea deveni dependenta de Rusia, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Protejam…