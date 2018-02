Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- Veste proasta pentru soferi: Ce amenzi se platesc pentru cei care blocheaza parcarile Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei…

- Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei care blocheaza locurile de parcare cu blocuri de ciment, bidoane sau cadre de metal. Lupta…

- I​n ultima perioada foarte multe cazuri au fost semnalate de catre membrii grupului "Prins in Trafic" pe retelele de socializare. S-a ajuns in aceasta situatie critica pentru pietoni datorita faptului ca autoritatile nu fac aproape nimic pentru a amenaja mai multe locuri de parcare, dar si datorita…

- Sorin Raducanu, unul dintre candidații la președinția FRF, a avut o reacție dura la adresa lui Ionuț Lupescu, dupa ce acesta a anunțat ca va participa la alegerile din 18 aprilie. (Detalii aici) "Sa fie sanatos, dar va face același lucru ca toți ceilalți: va fura poporul cu cluburile, primariile și…

- Fotografiile au fost postate, sambata, 10 februarie 2018, in jurul pranzului, pe o rețea de socializare. „Oare pe asta nu-l ridica numeni?”, a scris autorul postarii. Puțin mai tarziu, mașina a fost mutata din locul respectiv unde, se pare, a ajuns și un echipaj al Poliției Locale. Post-ul Foto, Alba…

- Soferilor le este interzis sa foloseasca telefoanele mobile in timp ce se afla la volan, chiar daca masina este oprita, a decis o instanta din Franta potrivit presei locale. Amenda pentru incalcarea acestei decizii este de 135 de euro. Potrivit publicatiei The Local, citata de Mediafax , conducatorilor…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj reaminteste angajatorilor, persoane fizice sau juridice care angajeaza personal, ca in conformitate cu prevederile art.10 alin(1) si (3) din Legea nr.76/2002 actualizata, au obligatia sa comunice la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a…

- Capitala este sufocata de masini, iar asta a condus la o reala problema in ceea ce priveste parcarile publice. Cum locurile nu sunt suficiente, romanii sunt nevoiti sa scoata din buzunar sute de lei zilnic. Potrivit Romania TV, parcarile private au castiguri substantiale, pentru ca pretul…

- V. Stoica Un regulament aprobat de consilierii locali din orașul prahovean Slanic ii va obliga pe locuitorii cu domiciliul stabil deținatori de autoturisme sa plateasca pentru locurile ocupate in parcarile publice ale orașului, respectiv in parcarile din apropierea blocurilor de locuințe. Potrivit HCL…

- Luni au loc lucrari de asfaltare pe sensul spre Pitesti al Autostrazii A1, soferii fiind avertizati de reprezentantii Centrului Infotrafic sa reduca viteza si sa respecte semnalizarea rutiera temporara.

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Conducerea Agenției pentru Finanțarea Invesțiilor Rurale (AFIR) recomanda primariilor care deruleaza investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin PNDR 2020 sa diminueze excedentul bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate implementarii proiectelor…

- Pachetelul pentru scoala al copilului trebuie sa fie sanatos, proaspat, hranitor, diversificat in fiecare zi, dar mai ales pe placul celui mic. Adesea, parintii intra in pana de idei si cumpara ceva din primul magazin in care intra. Este necesar sa le oferim copiilor in alimentatie si renumitele grasimi…

- O femeie de 61 de ani a fost acidentata in zona cartierului Matei Voievod din Targoviște. Femeia a incercat sa Post-ul TARGOVIȘTE: O femeie, care traversa neregulamentar, lovita de un autoturism apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Avand in vedere informarea meteorologica emisa de ANM care anunta Cod Galben de ninsori, CNAIR recomanda conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si sa adapteze viteza la conditiile din trafic

- Intr-o sedinta dramatica care a avut loc noaptea tarziu, senatorii au blocat un proiect care prevedea prelungirea finantarii guvernului pana pe 16 februarie. Proiectul avea nevoie din sustinerea a 60 din cei 100 de senatori, dar doar 50 au votat in favoarea acestuia. Majoritatea democratilor…

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor „atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- Primaria Alba Iulia va schimba semnificativ ”fața” celui mai evitat cartier al municipiului, cunoscut sub numele de Zona Industriala sau ”Țiganime” iar in acest scop va construi in jurul locului in care se afla piața de vechituri un nou cartier, care va purta numele de ”Gheorghe Sincai”. Demersurile…

- Municipalitatea a amenajat noi locuri de parcare in zona Cantemir. Parcarile au fost realizate in special pentru cei care isi lasa masinile, de obicei, pe Al. Decebal ingreunand foarte mult circulatia pietonala. Locurile de parcare au fost amenajate in spatele si in lateralul caminului de nefamilisti.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, la Târgu Mures, într-o conferinta de presa, ca este nevoie de un numar mai mare de medici militari si vizeaza, fata de anul trecut, dublarea numarului de locuri pentru medicina militara la

- Primaria Alba Iulia vrea sa schimbe fața cartierului Gheorghe Sincai (Țiganime), iar pentru asta are in plan achiziționarea unui studiu PUZ pentru Ansamblul Urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit. Inițiativa vine pentru a reduce zonele defavorizate și din cauza numarului mare de cererei…

- Lucrarile se vor concentra in cartierele Tiglina I, Mazepa I, Mazepa II, Siderurgistilor, Aurel Vlaicu, dar conducerea Primariei spune ca se va interveni si in alte zone, in functie de disponibilitatile financiare al municpalitatii.

- Distributie Oltenia anunta ca miercuri, 17 ianuarie, va intrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, astfel: – intre orele 8.30-16.00, in comuna Draganu, sat Olteni; – intre orele 8.30-16.00, in comuna ...

- Mihaela Babușanu, scriitoare și muzeograf in Bacau, nu și-a uitat locurile natale, de cinci ani oferind, cu sprijinul unor oameni cu suflet, jucarii și carți copiilor din Bacești, precum și Centrului Medico-Social din localitate. De cinci ani, Mihaela Babușanu, nascuta in comuna Bacești, nu și-a uitat…

- Pentru ca cetatenii sa participe in siguranta la festivitatile ocazionate de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos Boboteaza , Sfantului Ioan Botezatorul, precum si a Craciunului pe rit vechi, aproape 900 de politisti vor fi in teren, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta…

- Mecanicii auto sunt la mare cautare in aceasta perioada. Cum service-urile sunt inchise de sarbatori, șoferii carora li se strica mașinile gasesc cu greu un meseriaș bun, dispus sa faca reparații intre Craciun și Revelion.

- Șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene cms. Costache Gheorghe sfatuiește șoferii care vor pleca zilele acestea in concediu pe Valea Prahovei sa circule cu atenție și sa adapteze viteza la condițiile de drum, pastrand distanța fața de celelalte vehicule din trafic. De asemenea, șoferii…

- In cadrul conferintei de astazi, primarul Decebal Fagadau a declarat ca Primaria a achizitionat o autospeciala de ridicat autoturisme. Masinile parcate neregulamentar, pe domeniul public, vor fi tractate si depozitate intr un loc special amenajat. ...

- Politistii sunt in strada si actioneaza pentru fluidizarea si monitorizarea traficului, pentru a preintampina producerea unor evenimente grave, la intoarcerea din minivacanta de Craciun! Politistii continua actiunile pentru prevenirea evenimentelor grave, combaterea incalcarii regimului legal de viteza…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, informeaza...

- Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic au inceput sa fie foarte ridicate. S-au format deja coloane lungi de autoturisme care circula cu o viteza de cațiva kilometri pe ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei...

- Pentru o alimentare corecta și echilibrata medicii recomanda consumul cotidian al legumelor și fructelor verzi. Produsele de aceasta culoare, conțin multe vitamine si substante minerale folositoare pentru sanatate. In primul rind medicii recomanda sa acorde atentie avocado – o sursa importanta de…

- Marius Șumudica a lasat pe toata lumea cu gura cascata in 2016, cand a reușit sa caștige unicul titlu din istoria Astrei Giurgiu, cucerit chiar in fața rivalei de moarte FCSB. Performanța giurgiuvenilor a uimit oamenii de fotbal din Romania, carora nu le-a venit sa creada cum un vestiar dominat de…

- De Craciun, romanii se intorc din strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia si rudele, dar si cetateni straini care doresc sa-si petreaca zilele de vacanta in Romania. Ca in fiecare an, in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei din sud-vestul țarii, se prefigureaza…

- Locuitorii blocurilor sociale din Viișoara vor scapa de noroaie in viitorul apropiat. Asta pentru ca municipalitatea pregatește alei pavate și spații verzi in noul cartier din capatul cartierului Viișoara.

- Politistii recomanda soferilor atentie maxima pe A3 Bucuresti - Ploiesti, unde exista pericol de acvaplanare. Traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. Potrivit Centrului Infotrafic, pe A3 Bucuresti - Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. In zona kilometrului…

- Politistii anunta ninsoare abundenta in Pasul Tihuta si recomanda soferilor care circula pe Drumul National 17 Bistrita - Vatra Dornei sa circule cu prudenta sportita pentru evitarea accidentelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca traficul rutier in Pasul Tihuta,…

- Politistii anunta ninsoare abundenta in Pasul Tihuta si recomanda soferilor care circula pe Drumul National 17 Bistrita - Vatra Dornei sa circule cu prudenta sportita pentru evitarea accidentelor.

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017: Sferturi de finala 12 decembrie 18.30 Sfert 1 Franța – Muntenegru Suedezul Per Johansson in are secund pe Adrian Vasile. Cei doi au lucrat…

- Daca n-a reusit sa preia administrarea parcarilor publice cu plata date celor de la Eco Bau, municipalitatea a obtinut activitatea de ridicare a masinilor abandonate pe domeniul public, respectiv a celor parcate neregulamentar. Ei, bine, Primaria a facut demersurile pentru a cumpara un camion…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a lansat un atac dur la adresa principesei Margareta, careia i-a reproșat ca nu a facut nimic pentru Savarsin și recomandandu-i sa-i plateasca in mod corect pe oamenii care lucreaza pentru Casa Regala.

- Pentru urmatoarele zile, meteorologii au anuntat ca va cadea lapovita pe arii extinse. Prin urmare, Inspectoratul National de Patrulare indeamna soferii aflați in dificultate sa apeleze la ajutorul echipajului de patrulare care se afla in apropriere și asigura traficul rutier.

- Directorul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a declarat, aseara, in premiera, la emisiunea ”Dilemele zilei” de la Tele3 ca el l-a convins pe Constantin Balașoiu sa participe la selecție pentru a deveni membru al Directoratului și s-a aratat dispus sa-i cedeze locul de președinte al acestui…

- Mai multi lugojeni reclama faptul ca parcarea la cel mai mare magazin din Lugoj se face de cele mai multe ori cu tupeu si nesimtire. Este vorba de parcarea din fata magazinului Kaufland. Oamenii spun ca, desi au probleme locomotorii, gasesc cu greu un loc de parcare din care sa aiba acces usor la magazin.…