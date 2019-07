Iarmarocul de Sfantul Ilie este deschis pana duminica seara la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din București, un eveniment care are loc cu ocazia sarbatorii Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul, cinstit in Calendarul Ortodox pe 20 iulie. Programul evenimentului include un targ al meșterilor populari, ateliere de creație pentru copii și adulți, demonstrații meșteșugarești, gastronomie tradiționala, dar și lansari de carte. Aleile sunt pline, dar majoritatea vizitatorilor sunt straini. Marea lor majoritate englezi și francezi, dar in muzeul de langa Herastrau sunt și spanioli, italieni…