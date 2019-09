Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar cateva zile inainte de inceperea școlii, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vizitat mai multe creșe și gradinițe din București pentru a vedea stadiul pregatirilor pentru inceputul de an școlar. Firea arata ca toate instituțiile sunt pregatite sa-i primeasca pe cei mici.Citește și:…

- Situatie ingrijoratoare intr-un sat de langa Lugoj unde parintii trebuie sa gaseasca solutii pentru copiii lor dupa ce activitatea gradinitei a fost suspendata. Primarul comunei Victor Vlad Delamarina, Ion Cardas, a declarat pentru Lugoj Info.ro ca, din aceasta toamna, gradinita din Honorici nu va mai…

- Consiliul National al Elevilor reclama faptul ca dreptul elevilor la protectie in incinta scolii ramane doar pe hartie si solicita autoritatilor sa ia masuri eficiente pentru garantarea pazei in unitatile de invatamant. „Lipsa sigurantei in scoli reprezinta una dintre cele mai grave probleme…

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a anuntat ca va sustine masurile anuntate miercuri de primarul general Gabriela Firea privind taxarea masinilor care nu sunt inmatriculate in Bucuresti si interzicerea vehiculelor poluante in central Capitalei.

- Mucegai, tevi sparte, tencuiala care cade si mobila veche de peste 30 de ani - de asta au parte copiii care merg la gradinita 151 din sectorul Botanica al Capitalei. Parintii se tem pentru sanatatea micutilor si acuza directoarea ca nu face nimic pentru a solutiona problema.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, referitor la proiectul de pe ordinea de zi a sedintei CGMB privind diminuarea bugetului municipiului Bucuresti pe anul 2019 cu 608 milioane lei, ca nu s-au...

- 7.500 de misiuni ale Patrulei Școlare, in anul școlar ce tocmai s-a incheiat, au transformat unitațile de invațamant din sector, intr-unele din cele mai sigure din București. Fara acte de violența in curtea școlilor, fara incidente majore in timpul orelor de curs și zero accidente rutiere…

- Presedinta USR Bucuresti, Roxana Wring, afirma ca actualul primar al Capitalei, Gabriela Firea, s-a razboi cu toata lumea, mai putin cu propria incompetenta, pentru ca nu se pricepe deloc la solutii, dar stie de minune sa gaseasca falsi vinovati.„Tot mandatul Gabrielei Firea a fost o continua…