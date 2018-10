Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a transmis, luni, președintelui Klaus Iohannis propunerea sa, de numire a Adinei Florea, la conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Propunerea a primit aviz negativ din partea Secției pentru procurori a CSM. Potrivit noilor legi ale justiției, președintele…

- Președintele Curții Constituționale a Romaniei, Valer Dorneanu, a fost harțuit și amenințat de un grup de activiști #rezist, printre care obișnuiții Cristian Dide și Marian Ceaușescu. Valer Dorneanu a fost luat cu asalt, sambata seara, de catre un grup de protestatari #rezist, care l-au urmarit pana…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca o propune pentru funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție pe procuroarea constanțeana Adina Florea. Adina Florea apare cercetata, alaturi de contracandidatul ei, Andrei Bodean, intr-un dosar penal, aflat in instrumentarea Secției I a…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de procurorul Gheorghe Popovici, delegat sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul DNA pentru „exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta”. Potrivit unui comunicat al Inspecției Judiciare, „cu incalcarea prevederilor…

- Unul dintre cei șase candidați la șefia Direcției Naționale Anticorupție a fost, cel puțin, sau este in continuare urmarit penal de chiar procurorii DNA. Procurorul constanțean Andrei Bodean a fost cercetat in 2016 de DNA, alaturi de mai mulți colegi. Dosarul a fost clasat, dar ordonanța a fost atacata…

- Procurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, a declarat, vineri, ca a constituit un grup de lucru, in urma cu aproximativ o luna, pentru a analiza achitarile din ultima perioada si pentru a se stabili daca au existat erori, precizand ca procurorii care au gresit „vor plati”. „Pentru procurori, cel mai…

- Ministrul justiției urmeaza sa decida cine ar putea prelua șefia DNA. Soarta luptei anticorupție este in mainile sale. Unul dintre candidați are un trecut nu tocmai demn de a prelua conducerea celei mai importante instituții din sistemul judiciar. In curand veți afla in exclusivitate despre cine este…