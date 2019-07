Stiri pe aceeasi tema

- "Sechestrarea a doua nave de catre autoritatile iraniene in stramtoarea Ormuz provoaca mare ingrijorare", spune un purtator de cuvant al politicii externe a UE intr-un comunicat."Intr-o situatie deja tensionata, aceasta evolutie prezinta riscuri de escaladare si submineaza eforturile care…

- Petrolierul britanic Stena Impero retinut vineri de Iran a fost implicat intr-un accident cu o ambarcatiune de pescuit iraniana si a ignorat apelul de urgenta al acesteia, a transmis agentia de stiri Fars din Iran, sambata, citand un oficial, conform Reuters.Citește și: Transfer cu scandal…

- Petrolierul britanic Stena Impero retinut vineri de Iran a fost implicat intr-un accident cu o ambarcatiune de pescuit iraniana si a ignorat apelul de urgenta al acesteia, a transmis agentia de stiri Fars din Iran, sambata, citand un oficial, conform Reuters. Toti cei 23 de membri ai petrolierului…

- Situația tinde sa degenereze in zona Golfului Persic, dupa ce Iranul a capturat un petrolier sub pavilion britanic. Potrivit unui comunicat al gardienilor revoluției iranieni, publicat de agenția Sepanews, aceștia au ”confiscat” petrolierul britanic Stena Impero in strantoarea Ormuz, motivația Iranul…

- Gardienii Revoluției din Iran au anunțat vineri seara ca au "confiscat" un petrolier britanic, Stena Impero, în strâmtoarea Ormuz.Nava a fost confiscata de forțele navale ale Gardienilor pentru "nerespectarea codului maritim internațional", "la cererea Autoritații…

- Capitanul petrolierului iranian Grace 1 sechestrat cu o saptamana in urma de autoritatile din Gibraltar si ofiterul sau secund au fost arestati joi de politia teritoriului britanic, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste arestari intervin intr-un…

- SUA si Marea Britanie au o "relatie speciala" care este mai presus de orice individ, a precizat miercuri Departamentul de Stat, dupa demisia ambasadorului britanic in urma unor comentarii critice ale presedintelui Donald Trump, relateaza Reuters. "SUA si Marea Britanie au o legatura care este mai presus…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…