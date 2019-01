Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei arunca vina pe tehnocrati pentru initierea legii recursului compensatoriu, cu toate ca a intrat în vigoare în timpul mandatului sau. Mai mult, forma inițiala a legii a suferit modificari importante în Parlament.

- USR, prin vocea liderului sau Dan Barna, anunta ca va depune luni in Parlament un proiect pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu si pentru anularea efectelor dezastruoase pe care le-a adus pentru siguranta cetatenilor. El aminteste ca Legea recursului compensatoriu a eliberat anul trecut peste…

- "Voi depune la inceputul sesiunii parlamentare un proiect de lege pentru ca cei care comit infracțiuni cu violente, crime, tentative de crima, talharie sau viol sa nu mai beneficieze de predeverile Legii 167/2017, privind regimul compensatoriu. Aproape 11.000 de infractori au fost eliberați mai devreme.…

- De asemenea, in ultimele luni au fost inregistrate mai multe infracțiuni cu violența savarșite de infractori eliberați din penitenciare pe baza prevederilor Legii recursului compensatoriu, e lege promovata și votata in 2017 de coaliția PSD – ALDE. Apelul VedemJust: ALERTA! Romania a devenit o țara…

- Florin Roman, deputat PNL, a anunțat, duminica seara, ca va depune un proiect de lege care prevede ca persoanele care comit infracțiuni cu violențe, crime, tentative de crima, talharie sau viol sa nu mai beneficieze de predeverile Legii privind regimul compensatoriu. Totul, dupa ce un tanar de 25…

- Date infioratoare de la Ministerul Justiției. Peste 10.000 de deținuți au fost eliberați mai devreme din penitenciarele din Romania, se arata intr-un raspuns dat de Ministerul Justiției deputatului PNL Florin Roman.Vicepreședintele PNL, Florin Roman a afirmat, vineri, ca, in cadrul unui raspuns…

- Fotografia a fost distribuita in Parlament de catre deputații Opoziției. In imaginile surprinse de Digi24 se vede ca Liviu Dragnea ține fotografia in mana și, din cand in cand, se mai uita la ea. Va reamintim ca o tanara de 20 de ani a fost talharita cu salbaticie intr-o scara de bloc din Alba Iulia,…

- Tudorel Toader sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de „guvernarea anterioara”. Mesajul ministrului vine in contextul in care un interlop eliberat pe baza acestei legi a fost retinut zilele trecute pentru viol. Specialistii…