- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP).

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 noiembrie, un numar de șapte decrete. Anunțul a fost facut de administrația prezidențiala.„ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din…

- Un numar de 14.109 persoane private de libertate si au exercitat dreptul la vot in unitatile penitenciare la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a declarat, duminica, pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor ANP , Cristina Enache.Ea a precizat ca procesul…

- Mai putini detinuti in penitenciare. Numarul celor care stau dupa gratii a scazut cu aproape 15 la suta in primele sase luni ale acestui an, potrivit unui raport al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. La intai iulie, in inchisorile din tara se aflau 7.

- Pușcariile din Romania sunt pazite de peste 230 de infractori! O lege de pe vremea comuniștilor, dar și o lipsa acuta de personal sunt ingredientele perfecte care au dus la crearea unui paradox: in loc sa stea in celule și sa-și ispașeasca pedepsele pentru care au fost condamnați, sute de deținuți beneficiaza…