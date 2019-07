Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor de Interne, Carmen Dan, a anuntat ca demisioneaza din functia de ministru de Interne. S-a intamplat chiar inainte sedintei Comitetului Executiv al PSD, in cadrul careia oricum urma sa fie revocata din functie. Ea acuza noua conducere a PSD ca a cedat in fata lui Klaus Iohannis.…

- Cel putin 35 de persoane au murit si peste 1,5 milioane au fost afectate de inundatiile si alunecarile de teren provocate de ploile musonice in regiuni din nordul si estul Indiei, conform unui anunt facut de autoritatile indiene duminica, transmite DPA, preluata de Agerpres. Cel putin 19 oameni au murit…

- Meteorologii au emis avertizari dupa ce ploile torentiale s-au abatut asupra regiunilor din est si centru. "In regiunile deluroase s-au produs alunecari de teren, in timp ce regiunile de campie din est au fost afectate de inundatii", a precizat Umakanta Adhikari, un oficial din cadrul Ministerului…

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini-capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP. Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 08:40 (04:10 GMT) atunci cand un automobil incarcat…

- Potrivit acesteia, in urma schimbului de date si informatii cu autoritatile ucrainene, a verificarilor efectuate si a recunoasterii facuta de familie, a fost identificat cadavrul gasit pe malul raului Tisa, constatandu-se ca este vorba de fetita disparuta din comuna Repedea. Conform aceleiasi…

- Dorit ca antrenor la FCSB din sezonul viitor, Edi Iordanescu ii pune condiții clare lui Gigi Becali, recunoscut pentru amestecul in treburile tehnicienilor. ”In momentul cand voi pleca de la Mediaș, daca se va intampla, voi lua in calcul doar o oferta in care autoritatea mea tehnico-tactica va fi totala,…

- Garda Nationala a Tunisiei a confiscat joi 671 de kilograme de coral, de o valoare estimata la 6,71 milioane de dinari - circa 2 milioane de euro - a anuntat Ministerul de Interne tunisian intr-un comunicat. Sapte tunisieni, doi spanioli si un algerian au fost arestati de Garda Nationala, a precizat…

- ”Modificare de urgența” a unor acte normative in materie electorala Foto: Arhiva. Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative în materie electorala, precum si pentru unele masuri vizând organizarea…