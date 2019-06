Pericol de moarte! Turistă mușcată de șarpe, iar spitalele nu au ser antiviperin O turista de 37 de ani, din Ungaria, a fost muscata de sarpe, luni dimineata, intr-o localitate din judetul Arges. In mod normal, femeia, despre care se presupune ca a fost muscata de o vipera, ar fi trebuit transportata si ingrijita la cel mai apropiat spital de urgenta. Insa, intregul incident scoate la iveala, inca o data, problemele cu care se confrunta sistemul de sanatate din Romania. Autoritatile locale au ajuns la concluzia ca nu exista n (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O turista de 37 de ani, din Ungaria, a fost muscata de sarpe in cursul diminetii de luni, in judetul Arges. Incidentul s-a petrecut in zona localitatii Arefu, insa deocamdata nu se cunosc foarte multe detalii. Turista nu cunoaste nici macar limba engleza si nu poate comunica cu reprezentantii ISU Arges,…

- ctivitațile derulate și rezultatele obținute in cadrul proiectului european „Cooperarea cu autoritatile romane relevante cu atributii in domeniul combaterii imigratiei ilegale si returnarii ”, finantat prin Programul National aferent Fondului pentru Azil, Migratie si Integrare au fost prezentate, astazi,…

- Situatia cimitirelor militare din Romania si Ungaria, in special cea de la cimitirul din Valea Uzului, ar putea fi discutata in cadrul unei intrevederi pe care oficialii Ministerului Apararii Nationale (MApN) ar putea avea-o cu omologii lor de la

- Autoritațile de frontiera din Ungaria au informat autoritațile similare din Romania ca in perioada 08.06.2019, ora 23:00 (ora Romaniei) – 10.06.2019, ora 23:00 (ora Romaniei) pe teritoriul Ungariei este restricționata circulația camioanelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone (cu exceptia…

- Traficul pentru camioane este restrictionat, de sambata seara pana luni seara, in Ungaria, intrucat in tara vecina se sarbatoresc Rusaliile. CNAIR anunta ca va lua masuri pentru fluidizarea traficului dupa ridicarea restrictiei. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Autoritațile din Italia au anunțat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si in alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana. Carabinierii au fost sprijiniți in aceasta actiune de politia din Romania,…

- ”Este un nou semnal de alarma. Este extrem de important ca toate controalele sa fie facute publice. Fiecare dintre noi trebuie sa știm ce cumparam și de unde cumparam. Daca ne uitam la starea de sanatate a populației vedem ca este tot mai precara. Trebuie și noi sa ne facem ordine in țara noastra.…

- Guvernul maghiar se pregatește asiduu pentru vizita pe care Papa Francis o are programata în România. Autoritațile de la Budapesta au pus la cale un plan prin care vor sa scoata în evidența numarul mare al maghiarilor din zona Ținutului Secuiesc.