- Primarul comunei Lupsa din Alba, Danut Barzan (PSD), a pierdut definitiv procesul civil prin care a contestat raportul Agentiei Nationale de Integritate, din noiembrie 2015. Inalta Curte de Casatie si Justitie a resins in 17 septembrie 2018 apelul primarului, astfel incat acesta ar urma sa isi piarda…

- Pentru ca a pierdut definitiv procesul civil cu Agenția Naționala de Integritate Primarul din Lupșa ar urma sa-și piarda mandatul! Primarul comunei Lupșa, Danuț Barzan (PSD), a pierdut definitiv procesul civil prin care a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate, din noiembrie 2015. Inalta…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca, de aproape un an și jumatate, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, refuza sa puna in aplicare Decizia nr. 949/04.03.2015, pronuntata de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), la sesizarea Agenției Naționale de Integritate (ANI), prin care „s-a…

- Andrei Claudiu Rus, cel mai tanar judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, paraseste completul care judeca Dosarul Motorina, cauza in care procurorii DNA au calculat un prejudiciu de aproximativ 56 de milioane de euro. Magistratul a formulat o declaratie de abtinere, cererea judecatorului…

- Lavinia Valeria Lefterache, Luciana Mera si Lucia Tatiana Rog, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, vor redeschide azi dosarul in care Sorin Blejnar, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a fost condamnat, tot in prima instanta, la cinci ani…

- PUTEREA a semnalat, in urma cu ceva timp, ca de aproape un an și jumatatea presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, refuza sa puna in aplicare Decizia nr. 949/04.03.2015, pronuntata de Inalta Curte de Casație și Justiție, la sesizarea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), prin care „s-a constatat,…

- Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, considera ca achitarile care s-au dat vineri in dosarul ANRP consituie un precedent și ca, in baza acestuia, și el va fi achitat.

- Vasile Cimpoeșu, consilier local PNL la Roznov, a dat in judecata Agenția Naționala de Integritate, dupa ce-a fost declarat incompatibil, iar astazi, 28 iunie, Curtea de Apel Bacau a pronunțat o prima hotarare in dosar. ”Respinge actiunea ca nefondata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.…