- "El trebuie sa depuna marturie pentru a explica de ce a inteles atat de prost conversatia mea ucraineana", a notat pe Twitter presedintele american, citeaza Agerpres. Acest avertizor de integritate si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu faptul ca presedintele american i-a cerut omologului…

- Potrivit cotidianului citat, preocuparile lor au aparut din luna mai, odata cu rechemarea brusca la Washington a ambasadoarei SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch. Alte semnale alarmante, in special continutul reuniunilor la Casa Alba, i-au determinat sa semnaleze problema consilierului juridic al Consiliului…

- Casa Alba a blocat, marti, audierea ambasadorului Statelor Unite la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, in cadrul investigatiei pentru destituirea presedintelui Donald Trump in legatura cu cu Ucraina, masura la care democratii din Camera Reprezentantilor vor raspunde cu o citatie, transmite Reuters.

- Administrația Trump a blocat marți audierea ambasadorului SUA la UE de catre democrații din Congres în cadrul investigațiilor care vizeaza punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, relateaza AFP. Donald Trump a justificat aceasta decizie calificând audierile organizate de opoziția…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie in Camera Reprezentanților a Statelor Unite in contextul in care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, relateaza Reuters.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Modul in care Presedintia SUA gestioneaza stenogramele conversatiilor lui Donald Trump cu lideri straini este in centrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui dupa dezvaluirile referitoare la solicitari adresate Ucrainei in sensul compromiterii imaginii…

- Volker va fi audiat in Camera Reprezentantilor la inceputul lunii octombrie. Oficialul american a avut conexiuni cu avocatul personal al presedintelui american.Kurt Volker a fost in contact cu avocatul personal al presedintelui Trump, Rudy Giuliani, iar implicarea pe ascuns a lui Giuliani…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…