Pe medicul Radu Zamfir il stie toata lumea, dar sa vezi cum arata fiica sa cea mare!

- A facut furori in anii ’90, odata cu lansarea mondiala, insa in Romania este in continuare unul dintre cele mai urmarite filme la TV! Este vorba despre „Home alone“ („Singur acasa“), pelicula ce este difuzata an de an, in luna decembrie, de Pro TV.

- Este fiica celui mai mare fotbalist din tara noastra, are 22 de ani, insa a decis in urma cu mai multi ani sa paraseasca Romania. Kira Hagi, caci despre ea este vorba, s-a mutat in SUA, vrea sa devina actrita si, desi este mandra de numele pe care il poarta, prefera sa se recomande doar cu prenumele,…

- Anda Adam a fost invitata la o emiune de televiziune impreuna cu fiica sa, Evelin. Micuța i-a facut pe toți sa zambeasca i mometul in care a spus unde o pupa tatal sau pe mama sa. La emisiunea Teo Show, dela postul de televiziune Kanal D, fiica Andei Aam, Evelin, a facut show. „Dar tati o pupa pe…

- In toamna anului 2012, postul turcesc Kanal D cucerea Romania cu serialul „Suleyman Magnificul“, care obtinea cifre incredibile de audienta. Fiecare episode difuzat era lider de audienta, depasind cu usurinta posturile care se bateau pentru rating la acea vreme si care isi imparteau in mod constant…

- Prezenta in platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, Bianca Dragusanu a facut declaratii despre fiica sa si a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta a dezvaluit cum spune micuta ca o cheama. „Cu siguranta, in momentul asta se uita la noi (n.r. fiica ei, Sofia Natalia) si ma aplauda de acasa si ma…

- Emisiunea „Totul pentru dragoste” a va ieși vineri din grila Anteinei 1, iar prezentatoarea, Mirela Vaida, a confirmat pe pagina ei Facebook acest lucru. Emisiunea, difuzata in timpul saptamanii pe intervalul 14:000 – 16:00, a revenit in grila Antenei 1 la inceputul lunii octombrie, cu un format schimbat…

- Bursucu, colegul de emisiune al lui Teo Trandafir, a spus care este, de fapt, relația dintre el și prezentatoarea TV. De cațiva ani, Teo Trandafir face echipa cu Bursucu, un cunoscut coregraf, impreuna cu care modereaza emisiunea „Teo Show” , de la postul de televiziune Kanal D. In emisiune, cei doi…