- Trimisul special al RFI la Nieuwegein (Olanda) informeaza ca patru suspecți vor face obiectul unui proces sub acuzația de homicid in Olanda, pentru pretinsa participare la distrugerea, in iulie 2014, a zborului MH17 al companiei Malaysia Airline deasupra estului Ucrainei. Așa cum se știe, catastrofa…

- Patru barbati au fost acuzati de crima pentru doborarea avionului Malaysia Airlines, in estul Ucrainei, in 2014. In urma accidentului aviatic au murit 298 de persoane, scrie BBC. Anchetatorii olandezi au...

- Echipa internaționala condusa de Olanda, care ancheteaza prabușirea zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului separatist al Ucrainei de o racheta ruseasca, a publicat miercuri numele a patru suspecți, trei ruși și un ucrainean, scrie AFP.

- Parchetul olandez va inculpa patru suspecti pentru ucidere in cadrul anchetei asupra zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului Ucrainei de catre o racheta ruseasca, iar procesul lor va incepe in martie 2020, au anuntat miercuri familii ale victimelor, potrivit AFP. 'Va avea loc un proces…

- Echipa comuna de investigatie (JIT) care ancheteaza asupra prabusirii zborului MH17 doborat deasupra Ucrainei de o racheta in 2014 va dezvalui noi concluzii saptamana viitoare, la aproape cinci ani dupa tragedie, a anuntat vineri JIT, informeaza Agerpres.Citește și: Comisia Europeana a DESCOPERIT!…

- Consilierul Gregory Craig a devenit, in acest fel, primul democrat pus sub acuzare in cadrul anchetei ruse desfasurate de procurorul special Robert Mueller, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: China investește tot mai mult in Europa de Est, intr-un proiect de 1000 de miliarde dolari:…

- Oficiali ai guvernelor din Australia si Olanda s-au intalnit cu omologii lor din Rusia pentru a discuta privind cine este responsabil de doborarea din 2014 a zborului Malaysian Airlines 17, a informat Stef Blok, ministrul de Externe olandez, scrie Reuters.

- Oficiali guvernamentali olandezi si australieni s-au intalnit cu omologi rusi pentru a discuta despre cine este responsabil pentru prabusirea in 2014 a avionului ce asigura cursa MH-17 a companiei Malaysian Airlines, a afirmat miercuri ministrul olandez de externe, Stef Blok, citat de Reuters.…