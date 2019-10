Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a spus luni, studentilor clujeni, ca rolul lor este sa faca societatea "mai buna, mai vibranta si mai performanta", pentru ca au dovedit deja nu doar ca sunt conectati, ci ca sunt parte foarte activa din societatea romaneasca. Seful statului a marturisit ca a pasit cu…

- Unul dintre orașele despre care s-a vehiculat ca ar avea o adevarata rețea de tuneluri în subteran este Cluj-Napoca. Legenda urbana conform careia sub Cluj ar exista o adevarata rețea de tuneluri, care ar duce din centrul orașului, pâna la periferie, a aprins imaginația multor…

- Adrian și Denisa au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la „Insula Iubirii”, ultimul sezon. Deși pe parcursul show-ului, aceștia s-au desparțit, in cele din urma s-au impacat, dupa cum a declarat bruneta, la mai bine de un an, de la incheierea filmarilor. Intre timp, Adrian de la Insula…

- O sucursala din Romania a unui consorțiu italian de firme a caștigat un contract de lucrari in valoare de peste 50 de milioane de lei, fara TVA, la sediile SRI și IPJ Cluj de pe strada Traian. RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A.R.L. NAPOLI SUCURSALA BUCUREȘTI aparține conglomeratului italian…

- Judecatorii Tribunalului Cluj au decis sa respinga cererea formulata de APPC. Soluția Tribunalului Cluj: „Respinge cererea formulata. Fara cheltuieli de judecata. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj. Pronuntata în sedinta publica…

- Motivul: magistratul Gabriela Moț careia i-a fost repartizat dosarul în februarie 2017 a decis la începutul lunii august 2019 ca, de fapt, dosarul este de competența Tribunalului Cluj. Traian Floarea Ianson, care și-a schimbat numele în Traian Onuc, este cunoscut pentru mai multe…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca ocupa un onorant loc 7 la nivel mondial si prima pozitie la nivel national in domeniul de cercetare dedicat tehnologiilor Carbon Capture and Storage (CCS), arata o analiza realizata la nivel international si publicata recent in Science of the Total Environment.

- Aratam recent ca Daniela Leșan a reușit sa anuleze in instanța decizia de concediere emisa de conducerea Leoni in urma cu doi ani, dupa ce compania ar fi suferit un prejudiciu de aproximativ 40 de milioane de euro in urma unei presupuse fraude. Din motivarea instanței reies elemente halucinante, judecatorii…