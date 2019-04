Parlamentul Ungariei a dat legea care încurajează natalitatea Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile casatorite in care femeia nu a implinit varsta de 40 de ani poate primi un imprumut fara dobanda in valoare de 10 milioane de forinti (35.000 de dolari).



Conditiile impuse prevad ca ambii parteneri sa aiba un serviciu si cazier judiciar si fiscal nepatate.



Rambursarea imprumutului va fi suspendata timp de trei ani de la nasterea primul copil. Dupa al doilea copil, o treime din datorie va fi stearsa, iar dupa nasterea unui al treilea copil, intregul imprumut va fi considerat rambursat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

