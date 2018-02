Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Cel mai redus procentaj de angajati din Uniunea Europeana cu slujbe nesigure in 2016 era in Romania (0,2%), Marea Britanie, Cehia (ambele cu 0,4%) si Germania (0,5%), iar cel mai ridicat se inregistra in Croatia (8,4%), Franta (4,8%), Spania (4,7%), ...

- Au fost dezbateri aprinse, miercuri, in Parlamentul European pe tema justitiei din Romania. Parlamentarii romani au aruncat vorbe grele de la tribuna, in timp ce strainii au transmis Legislativului de la Bucuresti ca mai au timp pentru a corecta Legile justitiei, scrie Digi 24.Europarlamentarii si ar…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Nationala Serbiei, campioana editiei din 2010 a Cupei Davis, a pierdut fara drept de apel in prima runda a Grupei Mondiale, scor 0-3 cu SUA. O alta echipa cu pretentii, Elvetia - campioana in 2014, a cedat de asemenea primele trei puncte ale confruntarii cu Kazahstan. Serbia,…

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- ''Suntem in discutie cu Comisia de finante si Curtea ramane un domeniu prioritar'', a afirmat Roderick Liddell, grefierul Curtii, in cadrul conferintei de presa anuale a presedintelui Guido Raimondi, la sediul CEDO de la Strasbourg. ''Nu as vrea sa fie reduse efectivele, pentru ca ne-ar fi…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Mini-SUV-ul produs de Ford la Craiova urmeaza sa se vanda in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie, prețul de tranzacționare din noua versiune EcoSport fiind diferit de la o țara la alta.

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul a crescut cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016.Citeste si: BOMBA anului: Radu Mazare a FUGIT din Romania si cere AZIL…

- Regiunile iși pot depune candidaturile pana la data de 19 ianuarie 2018 Comisia Europeana invita regiunile aflate in tranziție industriala sa iși exprime interesul pentru a beneficia de sprijin personalizat din partea UE in vederea modernizarii propriilor sectoare industriale. Marți, 12 decembrie, in…

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- Romania nu a fost și nici nu a devenit o ținta pentru brandurile puternice de lux. Ca volum și rulaj, nu vom ajunge prea curand sa ne comparam cu țari precum Franța, Germania, Italia sau Marea Britanie, unde luxul e la el acasa. Chiar și Turcia este departe de noi din acest punct de vedere, cu artere…

- In sistemul medical aproximativ 15.700 de medici romani isi practica in prezent meseria in strainatate, cu precadere in state din vestul Europei (Germania, Marea Britanie, Franta). In ceea ce priveste cercetarea-dezvoltarea, diaspora stiintifica este alcatuita in prezent din aproximativ 15.000 de…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-noiembrie cu 14,6%, la 98.116 de unitati, fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce la nivelul Uniunii Europene cresterea consemnata a fost de 4,1%, la 14.047.460 de unitati potrivit datelor ACAROM - Asociatia…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- "O EXPLICATIE NECESARA Știți cum m-am gandit sa sintetizez proiectul meu de lege cu plafonarea dobanzilor IFN-urilor și bancilor? #vreauotaracaafara suna bine, nu? Atunci, hai sa #vreauuncreditcaafara ! Daca renunțam la hastaguri, ramane fondul problemei. De ce dobanzile in Romania…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste unilateral orasul Ierusalim drept capitala a Israelului incalca rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, acuza Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia si Germania.

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- 60 de potentiali antreprenori romani, veniti din Italia, Germania, Franta, Emiratele Arabe Unite sau chiar Australia au fost prezenti, miercuri, 6 noiembrie, la Camera de Comert si Industrie la evenimentul „Caravana Diaspora” in cadrul Proiectului „Romania acasa – Diaspora Start-Up”. Tinerii au fost…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa fie…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a crescut in primele zece luni cu 3,9% fata de perioada similara de anul trecut, la 19.476 unitati, potrivit datelor furnizate de : ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania).…

- În economia de astazi, definita de mobilitate, companiile au posibilitatea de a interactiona cu noi clienti, multi dintre acestia locuind în orase, regiuni sau tari diferite. De fapt, peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta…

- In Romania au fost inmatriculate 88.805 automobile noi in primele zece luni ale anului, cu 16,9% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind al saselea avans din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Autombile (ACEA). Cele…

