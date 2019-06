Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a salutat, la inceputul discursului rostit la Palatul Cotroceni, pe presedintele Iohannis, pe premierul Dancila si pe toti cei prezenti, in cazul Patriarhului Daniel folosinfd formula „Cu mare iubire, il salut pe preafericitul meu frate Daniel”. Suveranul Pontif a adus apoi un omagiu pentru…

- Este firesc ca toti sa credem in tara noastra, in Romania, si sa ne dorim sa ne traim viata aici, pe pamant romanesc. Și totuși, ne-au plecat din țara milioanele de romani in cautarea unui loc de munca si a unui trai decent. Ei au plecat in țari unde copiii sunt educați și protejați in școli și…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Frasin, ca in scurt timp romanii aflati la munca in strainatate vor putea trimite bani in tara, la familii, fara a mai plati comisioane de transfer. Eugen Teodorovici a spus ca acest lucru va fi ...

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii decembrie 2018, de 16.331, cu 1.681 mai putini fata de sfarsitul primului semestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a coborat la 92.027 (mai…

- CUM VOR FACE?… Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anunta ca la nivel guvernamental vor fi initiate negocieri cu toate statele membre pentru a implementa un pachet de masuri care sa raspunda „nevoii si dorintei de revenire acasa” a romanilor plecati la munca in strainatate. Sunt zeci de…

- Alexandru Gulei, director executiv Asociatia Alternative Sociale din Iasi, a declarat miercuri la o dezbatere ca cifrele care fac referire la numarul copiilor care au de suferit in urma plecarii parintilor in strainatate difera de la un minister la altul, iar pentru identificarea unei solutii este…

- OBIECTIVE…Patridul PRO Romania va promova, in urmatoarea perioada, politici economice si sociale, care trebuie sa aiba ca finalitate atragerea in tara a romanilor plecati la munca in strainatate, spune presedintele filialei judetene, Dan Bordeianu. „Migratia reprezinta o cauza importanta a scaderii…