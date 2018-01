Palestina cere UE sa fie recunoscuta cu frontierele din 1967 si capitala la Ierusalimul de Est Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia EFE un purtator de cuvant al lui Abbas.



Conform acestui purtator de cuvant, Xavier Abu Eid, in cadrul vizitei pe care Abbas o va efectua la Bruxelles pe 22 ianuarie, "unul din punctele cele mai relevante de pe agenda sa va fi reprezentat de intalnirile cu ministrii europeni de Externe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Un turist sud-african a murit, iar alte 12 persoane au fost ranite vineri, in urma prabusirii unui balon cu aer cald in apropiere de Luxor, in sudul Egiptului, a declarat un oficial. Acest accident este al doilea de acest fel in ultimii cinci ani din acest oras. Cauzele prabusirii…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestarile din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut. "Dreptul de a protesta…

- Locuitorii Arabiei Saudinte si cei ai Emiratelor Arabe Unite se bucurau pana la inceputul acestui an de un sistem social foarte generos si aproape fara taxe. Veniturile acestor doua tari sunt dependende in proportie de peste 80-90% de petrol. Cum pretul barilului a scazut dramatic in ultimii…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica seara, la petrecerea de Anul Nou, ca anul 2018 va fi unul "fantastic". "Vom avea un an grozav", a spus Trump, insotit de sotia sa, Melania, si de fiul Barron, la sosirea la petrecerea de la Mar-a-Lago, Florida, relateaza CBS News.…

- Armata israeliana a bombardat vineri pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca riposta la atacurile palestiniene cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com. Tancuri si avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii militare ale miscarii Hamas situate in nordul Fasiei Gaza.…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Coreea de Nord este pe cale sa obtina arme suficient de puternice incat sa loveasca Marea Britanie, avertizeaza Gavin Williamson, ministrul britanic al Apararii. Williamson sustine ca Phenianul reprezinta o "amenintare majora", potrivit Sky News. Avertismentul vine dupa ce presedintele…

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei KCNA. De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un si-au adus reciproc insulte personale…

- Statele Unite cer coalitiei conduse de Arabia Saudita sa permita zborurile cu ajutoare umanitare pentru Yemen, relaxand blocada impusa de sauditi. Aproape 80% dintre locuitorii acestei tari au nevoie de sprijin international pentru a putea supravietui. Milioane de oameni sunt afectati de criza…

- Printul saudit Bader bin Abdullah bin Mohammad Farhan al-Saud este cel care a platit aproape jumatate de miliard de dolari pentru tabloul care urmeaza sa fie expus la Muzeul Luvru din Abu Dhabi. Noul proprietar al Salvador Mundi este ruda indepartata cu familia printului Mohamad bin Salman,…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea unei monede virtuale care se va numi "Petro". Aceasta se va baza pe rezervele naturale ale tarii si ar urma sa ajute statul din America de Sud in lupta impotriva "blocadei financiare" aplicate de SUA. "Venezuela va crea o criptomoneda,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Donald Trump a anuntat vineri ca Secretarul de Stat Rex Tillerson nu va parasi pozitia pe care o are in cadrul administratiei de la Casa Alba. In ultima saptamana, mai multe publicatii au transmis ca Tillerson urmeaza sa fie inlocuit cu actualul director al CIA, Mike Pompeo. "Mass media au…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat, joi, ca Donald Trump nu este binevenit in capitala Marii Britanii, dupa ce presedintele american a redistribuit trei clipuri antimulmane pe Twitter si a pornit un schimb de replici acide cu premierul britanic Theresa May, informeaza site-ul postului CNN.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Moscova este ingrijorata de incercarea Occidentului de a inlocui valorile umane universale cu unele pseudo-liberale si de exportul agresiv al acestor valori in pofida rezistentei manifestate de alte natiuni, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Suntem ingrijorati de politica…

- Site-ul care a publicat prima oara mailurile furate de pe serverele partidului Democrat din SUA, DCLeaks.com, in timpul campaniei prezidentiale americane de anul trecut, este gazduit de o firma care are sediul in Romania, arata o investigatie jurnalistica. Conform anchetei AP, THCServers.com…

- Atacul comis vineri impotriva unei moschei in estul Egiptului s-a soldat cu 305 de morti, printre care 27 de copii, potrivit unui nou bilant al procurorului general egiptean dat publicitatii intr-un comunicat la televiziunea de stat, informeaza AFP. Bilantul precedent difuzat de autoritatile…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a refuzat sa fie numit "Persoana Anului" de revista Time, dupa ce reprezentantii publicatiei i-au cerut un interviu si o fotografie, fara sa ii confirme ca ii vor acorda acest titlu, informeaza AFP. "Revista Time a sunat sa imi spuna ca probabil…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Donald Trump isi spala rufele in public pe Twitter, dar Facebook a fost reteaua sociala care l-a ajutat cel mai mult in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din SUA. Platforma lui Mark Zuckerberg a fost perfecta pentru candidatul republican din doua motive, mari si late, potrivit…

- Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit publicatiei oficiale Rodong Sinmun, Donald Trump a comis patru erori capitale,…

- Rusia a anuntat ca va lua masuri impotriva unor entitati de presa straine care activeaza pe teritoriul sau. Cel mai probabil va cere ca acestea sa se inregistreze ca "agenti straini" in Rusia, scrie presa straina. Masura vine in replica la solicitarea Ministerului american al Justitiei ca…

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduiesste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va si…

- Mii de sud-coreeni au manifestat duminica la Seul in favoarea pacii si in semn de protest fata de apropiata vizita a presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba este asteptat marti pentru o vizita de doua zile in Coreea de Sud, in cadrul turneului pe care il…

- Un angajat de la Twitter, aflat pe punctul de a pleca din companie, a dezactivat contul personal al presedintelui american Donald Trump. Joi, catre ora locala 19:00 (vineri, 1.00, ora Romaniei), vizitatorii contului @realDonaldTrump au fost intampinati de mesajul "Ne pare rau, aceasta pagina…

- Departamentul american al Justitiei a identificat cel putin sase membri ai unor institutii guvernamentale din Rusia implicati in atacuri cibernetice care au vizat Partidul Democrat din SUA, pentru a sustrage informatii folosite in scrutinul prezidential din 2016, informeaza Wall Street Journal.…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in zona unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului. Aproximativ o suta de persoane care lucrau in incinta poligonului de teste Punggye-ri si-au pierdut viata dupa prabusirea tunelului,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump cercetat in ancheta privind implicarea agentilor rusi in campania electorala din SUA, a fost inculpat si s-a predat, luni, FBI-ului. Manafort s-a prezentat luni dimineata la FBI, insotit de avocatul sau. Acuzatiile care i se aduc acestuia…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Coreea de Nord intentioneaza sa efectueze un test nuclear in atmosfera, deasupra Oceanului Pacific, avertizeaza un oficial de rang inalt de la Phenian. Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat in septembrie ca Phenianul analizeaza posibilitatea efectuarii "celei mai puternice…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD in Coreea de Sud, care a starnit proteste in tara si opozitie din partea Coreei de Nord si a Chinei, a fost finalizata, au anuntat duminica media sud-coreene. O ceremonie a avut loc saptamana trecuta la Seongju (circa 300 km sud de Seul) pentru…

- Cinci fosti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstratie de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul tarii si zona Caraibelor.Barack Obama,…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si Theresa May, premierul Marii Britanii, au stabilit, luni seara, intensificarea negocierilor pe tema Brexit in urmatoarele luni, informeaza site-ul agentiei Reuters. Intrevederea, care a durat aproximativ doua ore, "a fost constructiva…

- Partidul Popular din Austria, condus de tanarul Sebastian Kurz, s-a clasat pe primul loc in alegerile generale care au avut loc duminica, cu 31% din optiunile de vot, dupa ce asustinut un program anti-imigratie si de dreapta. La 31 de ani, Kurz este pe cale sa devina cancelar si, astfel, cel…

- Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria, are sanse mari sa devina cancelar si cel mai tanar lider politic ales in Europa, in urma unui scrutin in care formatiunea de extrema-dreapta Partidul Libertatii s-a clasat pe pozitia a doua. In varsta de 31 de ani, Sebastian Kurz, fost…

- Hillary Clinton crede ca votul pro-Brexit si in special informatiile false care au circulat in timpul campaniei premergatoare referendumului din Marea Britanie au pregatit terenul pentru infrangerea sa in fata lui Donald Trump, in cursa prezidentiala din SUA. "Uitandu-ne inapoi la votul pentru…

- Coreea de Nord se pregateste de o noua lansare de rachete inainte de manevrele navale comune ale Coreei de Sud si SUA ce urmeaza sa inceapa saptamana viitoare, potrivit cotidianului sud-coreean Donga Ilbo, care citeaza o sursa guvernamentala. Un portavion american se va afla in fruntea manevrelor,…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite in Coreea de Nord, intrucat ar avea "consecinte devastatoare", a anuntat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Referindu-se la retorica beligeranta a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, fata de Coreea de…