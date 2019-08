Pactul Ribbentrop-Molotov. Rusia a publicat protocolul secret. Controverse la Moscova ''Chiar in ziua de azi, tot ce se intampla in Ucraina si in Polonia sunt ecouri ale acelui eveniment istoric, care inca nu a fost lamurit, nici explicat, nici nu a primit o apreciere istorica definitiva'', afirma Grigori Iavlinski, liderul liberal rus.



Intr-o incercare de a-i convinge pe aceia care continua sa nege existenta protocolului secret, guvernul rus a decis sa-l publice si sa fie expus de Arhiva Federala odata cu implinirea a 80 de ani de la semnarea lui la Moscova pe 23 august 1939. Controverse asupra documentului Controverse asupra documentului



Uniunea Sovietica si Germania…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

