(P) Grupul Mandy contesta rezultatul licitatiei de peste 220 milioane de euro din fonduri UE. "Oferta castigatoare este cu 35 mil. euro mai scumpa"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații va reorganiza activitatea de transplant din Romania cu fonduri de la Uniunea Europeana, fiind dezvoltat Registrul Național de Transplant cu o investiție de peste 15 milioane de euro. Registrul va cuprinde date privind donatorii sau bolnavii, anunța MEDIAFAX.Ministerul…

- 'Datele demografice ne arata ca oferta potentiala a fortei de munca este in declin datorita scaderii naturale (rata natalitatii scazand de la 13,6% in 1990 la 8,6% in 2018), a imbatranirii populatiei (varsta medie a populatiei dupa domiciliu, la 1 iulie, crescand de la 35 ani in 1992 la 41,4 in 2018)…

- Grupul Mandy, unul dintre cei mai mari producatori de bunuri alimentare din Romania, se lupta pentru a castiga un contract in valoare de peste 220 de milioane de euro din fonduri europene, destinat ajutorarii persoanelor dezavantajate si marginalizate din Romania.

- Bulgarii au construit autostrazi cu costuri de 3,1 milioane de euro pe kilometru, in timp ce in Romania costurile pe kilometru erau de 6,3 milioane de euro, la data efectuarii analizei. Pe unele portiuni de drum, bulgarii au fost nevoiti sa construiasca prin munte, unde au fost sapate tuneluri. Iata…

- Unul dintre cele mai asteptate momente de industria de petrol si gaze din Romania are loc in cel mai nefericit context de piata. Dupa o pauza de zece ani, ANRM scoate la licitatie 28 de perimetre petrolifere pentru a le concesiona in vederea exploatarii. Rezultatul noii runde devine, insa, critic. Daca…

- Unul dintre cele mai asteptate momente de industria de petrol si gaze din Romania are loc in cel mai nefericit context de piata. Dupa o pauza de zece ani, ANRM scoate la licitatie 28 de perimetre petrolifere pentru a le concesiona in vederea exploatarii. Rezultatul noii runde devine, insa, critic. Daca…

- Unul dintre cele mai asteptate momente de industria de petrol si gaze din Romania are loc in cel mai nefericit context de piata. Dupa o pauza de zece ani, ANRM scoate la licitatie 28 de perimetre petrolifere pentru a le concesiona in vederea exploatarii. Rezultatul noii runde devine, insa, critic. Daca…

- 12.727.000 lei de la Ministerul Sanatatii – Romania pentru achiziționarea de aparatura medicala in spitalele din Prahova! „Datorita bunei noastre colaborari, Ministrul Sanatații, doamna Sorina Pintea, a raspuns insistențelor noastre prin respectarea angajamentului asumat in urma ultimei sale vizite…