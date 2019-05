(P) Explorează Elveția cea de poveste. Circuit aventuros cu numai 349 euro! Elveția, țara munților și a lacurilor de cristal este o destinație populara și in timpul sezonului estival, verdele crud și atmosfera relaxanta sunt doar cateva dintre elementele definitorii ale țarii. Cu ale sale orașe cu iz medieval și stațiunile pitorești, Țara Cantoanelor este preferata atat de catre pasionații de istorie, dar mai ales de catre cei in cautare de aventuri montane. Europa Travel a lansat in premiera – Campania Iunie Calator – o luna intreaga dedicata colecționarii de noi experiențe, cu zeci de reduceri și bonusuri acordate circuitelor cu autocarul in destinațiile mult visate!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

