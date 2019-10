Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, s-a declarat increzator, miercuri, ca partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura vor sustine investirea Cabinetului sau in Parlament, pentru ca altfel ramane la putere Viorica Dancila. ”Sunt increzator ca partenerii care au contribuit la moțiunea…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca premierul desemnat, Ludovic Orban, nu are nicio șansa sa primeasca votul de incredere al Parlamentului. Fifor anunța faptul ca PSD va sesiza Curtea Constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va veni și a doua oara cu aceeași nominalizare,…

- "In momentul in care premierul desemnat de Iohannis ar semna Pactul pentru Romania, adica sa nu taie pensii, salarii etc. Atunci am sustine si noi premierul, pentru ca in primul rand am sustine oamenii", a spus Viorica Dancila cand ar vota un premier propus de Klaus Iohannis. Ea a precizat…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …