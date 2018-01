Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut un apel la parlamentarii PSD, duminica, la Antena 3, sa nu mearga la votul de învestitura al cabinetului Dancila, daca vor ”sa scape” de Dragnea. În plus, șeful liberarilor susține ca programul de guvernare este ”o colecție de…

- Florin Roman, vicepresedintele PNL, a declarat, vineri, ca daca UDMR nu va vota pentru investirea Guvernului nu se va inregistra numarul necesar de voturi, deoarece exista parlamentari PSD si ALDE care vor absenta de la sedinta. Potrivit acestuia, PNL poarta deja discutii individuale cu astfel de alesi…

- Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis vineri ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca luni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, informeaza Agerpres.ro. Plenul comun al Legislativului este programat sa inceapa la ora 15,00, dupa ce, in cursul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, dupa discuțiile avute cu premierul desemnat Viorica Dancila ca aceasta le-a raspuns la toate întrebarile "fara sa se uite la președintele Dragnea" și ca nu se problema ca UDMR sa intre la

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca majoritatea parlamentara incearca sa genereze obligatii pentru cetateni care nu se gasesc in Constitutie, anunțand ca liberalii vor fi impotriva proiectului anuntat de deputatul PSD Oana Florea. Totodata, daca proiectul de lege va fi adoptat, PNL il…

- Primarul general, Gabriela Firea, il acuza din nou pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca ar fi dat ordin consilierilor PNL sa blocheze construirea Spitalului Metropolitan. Firea face un apel la presedintele PNL, Ludovic Orban „sa ia masuri impotriva lui Busoi”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota în Parlament împotriva Guvernului Dancila si ca vor încerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a încerca împiedicarea validarii noului Executiv. „PNL va vota împotriva Guvernului.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii vor cere, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, convocarea alegerilor anticipate, afirmand ca, daca i se va cere, PNL nu va refuza sa isi asume raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un guvern ”fara PSD”.

- PNL si USR sustin alegerile anticipate. Orban: Nu s-a gasit sluga perfecta a lui Dragnea Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Înca…

- PNL se reuneste marti pentru a decide care va fi pozitia pe care o vor avea atunci cand se va declansa mecanismul de consultari pentru numirea unui noi premier de catre Klaus Iohannis. „Inca nu s-a gasit sluga perfecta a lui Dragnea in PSD, care sa reziste mai mult de sase luni in fruntea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la instanta suprema ca atat ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, „analfabetul de la Educatie”, dar si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa plece din Guvern. „Si Carmen Dan, si analfabetul de la Educatie, si Olguta Vasilescu, care…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, initiat de social democratul Catalin Radulescu, ca PSD se transforma intr-o organizatie care vrea sa ii protejeze pe cei care au savarsit fapte de coruptie.„Suntem…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- Peste 3.000 de oameni au protestat in centrul capitalei austriece, Viena, fata de investirea noului guvern de extrema-dreapta. Tinerii austrieci au scandat „Moarte fascismului!” si „Afara cu nazistii!” chiar in piata in care, in 1938, Hitler proclama anexarea Austriei la Germania nazista.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca nu are "mari sperante" ca plenul Parlamentului sa pastreze amendamentul propus de UDMR si adoptat vineri in Comisiile de buget la dezbaterea proiectului bugetului de stat pe anul 2018 prin care cota din impozitul pe venit pentru autoritatile locale a fost…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca poziția Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile Justiției coincide in cea mai mare masura cu poziția PNL și cu raportul MCV adoptat de Comisia Europeana. "Salutam poziția exprimata de Departamentul de Stat privitor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera necesara gandirea unui mecanism de finanțare a comunitaților locale care sa ii fereasca pe primari și pe aleșii locali ‘sa mai fie umiliți’ atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei localitați. Prezent sambata la Cluj, unde…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a venit in fata manifestantilor stransi in jurul Palatului Parlamentului. Intr-un amplu discurs, liberalul a adus critici dure coalitiei PSD-ALDE. "In Parlament, nu e o majoritate care sa reprezinte romanii, ci e o majoritate de slugi ai lui Dragnea si Tariceanu.",…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Alianța PSD-ALDE are ca scop demiterea președintelui Klaus Iohannis, iar astfel liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa asigure interimatul. Scopul, susține Orban, este adoptarea, cu orice preț, modificarilor la Legile Justiției. …

- Liderul PNL, Ludovic Orban spune ca are semnale potrivit carora se pregateste procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit liderului PNL, obiectivul il constituie preluarea interimatului de catre mana stanga a lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, astfel incat sa se dea o lovitura…

- PNL va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, iar de marți liberalii vor incepe negocierile cu toate partidele și formațiunile parlamentare, cu excepția PSD, in vederea susținerii acestui demers, a anunțat luni președintele partidului, Ludovic Orban. "PNL a hotarât, la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca va propune Biroului Politic Executiv al PNL initierea si depunerea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala ordonanta de modificare a Codului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marți decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților privind retragerea de pe ordinea de zi a moțiunii simple pe Energie și a anunțat ca documentul va fi redepus in fiecare ședința de plen. "Consider revoltator gestul reprezentanților…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii sunt pregatiți in orice moment sa recurga la forme de protest pentru a impiedica adoptarea unor prevederi care sa afecteze independența Justiției și a cerut coaliției sa nu susțina proiectul de modificare a Legilor...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "Sunt solidar cu protestele de strada anuntate impotriva modificarilor PSD la legile justitiei. Am indemnat membrii si simpatizantii PNL sa participe la aceste manifestatii si la orice actiune de protest impotriva PSD. Ne…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie…

- Consiliul Economic si Social a dat aviz negativ modificarilor propuse de Guvern privind Codul Fiscal. Votul a fost unul covarsitor, a declarat pentru Antena 3 unul dintre membrii Consiliului, Dumitru Coarna. Avizul CES este doar unul consultativ.”Aviz negativ cu vot masiv in cele trei parți.…

- Klaus Iohannis a spus ca salariul mediu brut va crește cu trei lei dupa "revoluția fiscala" anunțata de PSD. Codrin Ștefanescu spune ca președintele Klaus Iohannis a avut un dublu discurs și ca nu ar fi ințeles bine despre ce este vorba cu adevarat in privința salariilor. "A venit…

- PNL, motiune simpla impotriva ministrului Finantelor PNL a anuntat ca va depune marti la Senat o motiune simpla împotriva ministrului Finantelor, Ionut Misa. Liberalii au criticat masurile fiscale anuntate de guvern, despre care spun ca vor avea consecinte negative asupra economiei…