Decizia CCR privind respingerea initiativei legislative de revizuire a Constitutiei depuse de PNL alaturi de partenerii din Opozitie este surprinzatoare in conditiile in care milioane de romani s-au exprimat in favoarea interzicerii amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie la referendumul de pe 26 mai, a afirmat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban.



"Decizia de astazi este cu atat mai surprinzatoare cu cat in urma cu nici o luna, Curtea Constitutionala a validat referendumul pe Justitie. Pe cale de consecinta, este inexplicabil ca judecatorii Curtii au decis sa respinga proiectul…