- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…

- Familia din Gura Foii, judetul Dambovita trece printr-o durere de nedescris . Silviu Marian Iosif, tanarul care, ieri, a salvat Post-ul Tanarul din Gura Foii care a disparut in mare dupa ce a salvat doi copii, a fost gasit mort apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Barbatul de 36 de ani, din județul Dambovița, care a disparut in mare, in stațiunea Olimp, dupa ce a salvat de la inec doi copii, se afla pe litoral pentru Școala de vara a Organizației de tineret Pro Romania. La evenimentul care se desfașoara in weekend-ul 31 august - 1 septembrie la Olimp este prezent…

- Un alpinist dat disparut astazi in Muntii Fagaras este cautat de salvamontisti si jandarmi din judete le Sibiu si Arges. In operatiune a fost implicat si un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit Mediafax. Disparitia barbatului a fost semnalata in aceasta dimineata de sotia acestuia,…

- La actiune participa si elicopterul SMURD, care survoleaza zona. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca persoana inghitita de apele Dunarii a incercat sa se sinucida sau a cazut accidental in apa.