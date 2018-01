Stiri pe aceeasi tema

- „Concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua așa, pentru ca exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului. Se așteptau colegii ca noul an sa inceapa cu o un bilanț al guvernarii, a unui plan pe 2018. In schimb au vazut apariții televizate care nu trebuiau…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara ca se poate ajunge și la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca șeful statului refuza o nominalizare a PSD pentru funcția de premier. „Mergem Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Autor: Florentin SCALETCHI Spuneam ca nu poti sa lupti pentru acordarea si apararea drepturilor fundamentale ale omului fara sa existe o lege speciala care sa reglementeze foarte clar, asa cum se intampla intr-o societate democratica, care sunt prerogativele pentru toti cei care sunt aparatori ai drepturilor…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cea care practic le dadea voie administratiilor publice locale sa finanteze activitatile sportive…

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD, scrie News.ro. Comitetul Executiv National (CExN)…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017;…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 21 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011. Va prezentam textul integral al cererii:________________Domnului Nicolae-Liviu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 20 decembrie, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Sighisoara a doamnei Liliana Misirgic ndash; pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Raducaneni a doamnei…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 18 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societații Romane de Radiodifuziune și Societații Romane de Televiziune.Va prezentam textul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 14 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes național, județean și local.Va…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Va prezentam textul integral al cererii:…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 29 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sanatații.Va prezentam textul integral al cererii: București, 29 noiembrie 2017Domnului Calin…

- "Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa. Am de gand sa fac tot ce poate sa faca presedintele intr-un parcurs legislativ prevazut in Constitutie", a declarat, vineri, Klaus Iohannis, la sosirea la Summitul Parteneriatului Estic. Reactia presedintelui vine dupa ce, miercuri, parlamentarii…

- ”Nu cred ca e posibil joi (sa fie dezbatuta motiunea de cenzura - n.r.). Maine vom avea Biroul permanent la care vom stabili. Eu o sa incerc sa propun ca marti dupa ora 13.00 sa avem dezbatuta motiunea. Legea spune dupa 3 zile”, a declarat Badalau. Intrebat de ce nu poate fi dezbatuta joi…

- Presedintele Iohannis a semnat decretere de eliberare din functie a 10 judecatori, prin pensionare, printre care si generalul Gheorghe Manea, presedintele Curtii Militare de Apel Bucuresti.OFICIAL: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 noiembrie a.c., urmatoarele…

- Dupa ce Liviu Dragnea s-a plans ca "nu exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar "facut", acest aspect fiind in beneficiul lui Klaus Iohannis", presedintia a reactionat, marti, prin purtatorul de cuvant. 0 0 0 0 0 0 Purtatorul de cuvant al lui…

- Camera Deputaților a respins, astfel, obiecțiile președintelui Klaus Iohannis, conținute in cererea de reexaminare asupra acestui proiect adoptat inițial de Parlament in iunie 2016.Potrivit cererii de reexaminare, Curtea Constituționala a reținut ca sancțiunea administrativa a suspendarii…

- Deputat PSD Prahova, Rodica Paraschiv In cadrul lucrarilor Comisiei permanente pentru administrație publica și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, a fost aprobat proiectul de lege Plx 209/2016 de completare a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa demisioneze din functie, dupa ce vor scadea salariile nete, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea…

- CCR a declarat neconstituționala legea care permitea partidelor sa pastreze sumele primite ilegal in campanii. Curtea a admis, astfel, sesizarea formulata de 50 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL. ”In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi,…

- Primul argument invocat de seful statului este ca aceasta lege reglementeaza un caz particular, cand de fapt ar trebui sa reglementeze cazuri generale. „Legea, ca act juridic al Parlamentului, reglementeaza relatii sociale generale, fiind, prin esenta si finalitatea ei constitutionala, un…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 9 noiembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind achiziționarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu – Florica („Vila Florica”), situat in localitatea Ștefanești, județul Argeș, de catre Ministerul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 8 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea art. 258 din Legea educației naționale nr. 1/2011.Va prezentam textul integral al cererii: Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEAPreședintele Camerei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sugerat, in cadrul unei intalniri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca modificarile la Legile Justitiei, care au dus la ample proteste in weekend, sa fie facute de experti internationali. Totodata, Timmermans "a reamintit valoarea…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat marti, cu 270 de voturi ‘pentru’ si 117 ‘impotriva’, numirea lui Sorin Grindeanu in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Nominalizarea lui Grindeanu pentru aceasta functie a fost transmisa…

- Senatul a modificat marti, cu 87 de voturi ”pentru” si 2 abtineri, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, legea privind acordarea de ajutoare de stat in valoare de jumatate de miliard de euro pentru crescatorii de porci, astfel incat actul normativ urmeaza sa intre in vigoare abia dupa primirea…

- "Prevederile prezentei legi intra in vigoare dupa primirea acceptului Comisiei Europene cu privire la acordarea ajutorului de stat in cadrul programului carne de porc din fermele romanesti", se arata in varianta noua a legii, adoptata marti de Senat. Actul normativ urmeaza sa fie transmis…

- "Ce poate fi mai jenant pentru un ministru al Justiției decat sa minta?! (...) Toader a mințit din nou in legatura cu Codurile: ca ar fi fost adoptate fara dezbatere. Minți cu nerușinare, ministrule! Codurile au fost dezbatute 10 luni in Comisii parlamentare speciale și apoi au fost adoptate, doua…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca iși pastreaza afirmațiile potrivit carora in politica nu exista prezumtia de nevinovatie. Declarația vine in contextul in care zilele trecute Tribunalul București a decis achitarea lui Vasile Blaga,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi, intr-o declarație de presa la Cotroceni, referitor la noile masuri fiscale anunțate de Executiv, ca Guvernul a „cam luat-o pe aratura”. „In privința cadrului fiscal bugetar. Exista multiple preocupari, avertismente, discuții in spațiul…

- Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis marți, 24 octombrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind Centenarul Razboiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) și Centenarul Marii Uniri. Va prezentam textul integral al cererii: Domnului Calin Popescu-Tariceanu…

