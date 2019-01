Stiri pe aceeasi tema

- "Exista niste date partiale, pentru ca noi am cerut un audit al Curtii de Conturi pe aceasta zona, si s-au prelucrat niste date statistice pana in luna august. Da, cererile depuse de medici pentru a pleca in strainatate, pentru acele certificate de conformitate, au scazut cu aproximativ 45-50%. Exista,…

- Servicii medicale de calitate si fara ANMCS: Cabinetele medicilor de familie, ambulatoriile de specialitate , laboratoarele de analize si cabinetele stomatologice nu vor mai trece prin filtrul ANMCS Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 269 de voturi pentru, a adoptat proiectul de lege…

- Camera Deputaților, camera decizionala in acest caz, a adoptat miercuri proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatații. Acest proiect prevede exceptarea formelor de exercitare a profesiei de medic care presteaza servicii de medicina de familie și medicina dentara, a cabinetelor…

- ” Incidenta diabetului este foarte mare la nivelul Romaniei – 12,4% din nivelul populatiei Romaniei. (…) In randurile copiilor se constata o crestere a incidentei diabetului. Astazi avem in monitorizare 3.440 de copii cu diabet zaharat tip I. Aceste date au impus necesitatea unei masuri urgente. In…

- Pe fluxul legislativ se afla actualmente un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii, care vizeaza exceptarea cabinetelor de medicina de familie si a cabinetelor medicale dentare de la acreditarea prevazuta de Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul…

- 13.220 de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite medicilor de familie și spitalelor din județ. Aceasta este a patra tranșa de vaccinuri antigripale trimise de Ministerul Sanatații, in sezonul 2018-2019. Prima tranșa a fost primita in luna septembrie (1.920 de doze), a doua tranșa in 12 octombrie…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a primit, marți, alte 13.220 de doze de vaccin antigripal, care vor fi distribuite medicilor de familie și spitalelor din județ. Aceasta este a patra tranșa de vaccinuri antigripale pe care a primit-o DSP Alba, de la Ministerul Sanatații, in sezonul 2018-2019.…