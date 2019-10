Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump si-a exprimat miercuri speranta ca omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care a lansat o ofensiva impotriva fortelor kurde din Siria, va actiona in mod "rational" si pe cat de "uman" posibil, informeaza AFP. "Sper ca va actiona in mod rational", a declarat Trump la Casa Alba.…

- Turcia a lansat miercuri o ofensiva militara in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, relateaza agentiile internationale de presa. Aviatia si artileria au lovit pozitii ale militiilor kurde YPG din jurul orasului de frontiera Ras al-Ain, scrie Agerpres.…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona. Presedintele Comisiei Europene,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Donald Trump - supus unor presiuni internationale si in tabara sa - a dat inapoi, intr-o atmosfera de confuzie, dupa ce a lasat cale libera unei ofensive turce impotriva fortelor kurde in Siria, si a amenintat Turcia impotriva oricaror excese, relateaza AFP, potrivit news.ro”Daca Turcia face…

- Ministerul Apararii turc a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea lansarii unei operatiuni militare impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, pe fondul confuziei de la Washington in contextul in care presedintele american Donald Trump a dat unda verde unei astfel de incursiuni.…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan afirma ca este improbabil ca SUA sa impuna sancțiuni Turciei in legatura cu achiziția sistemului rus S-400, intrucat omologul sau american, Donald Trump, nu este un susținator al luarii unei astfel de masuri impotriva Ankarei, scrie Mediafax citand Bloomberg.