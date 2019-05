Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 40 de oameni au fost evacuați din calea apelor în județul Bistrița-Nasaud, iar șase familii din Mureș s-au autoevacuat la rude, în urma ploilor din noaptea de miercuri spre joi. Au fost inundate peste 100 de case, aproape 400 de curți și peste 50 de beciuri. Potrivit reprezentanților…

- Anchetatorii au reusit sa il identifice pe pilotul elicopterului care zbura clandestin in spatiul aerian roman si s-a prabusit la Sapanta. Acesta se numeste Dmitry Kostikov si este nascut in 1971 in Viciebsck, Belarus. Potrivit unor surse din interiorul anchetei, pilotul a fost identificat pe baza pasaportului…

- Duminica neagra pe drumurile din judetul Maramures. Cinci persoane au fost grav ranite in urma a doua acidente rutiere produse azi pe DN 18B si E58 . In primul accident, produs pe E58 pe Mesteaca la limita cu judetul Salaj, au rezultat doua victive dintre care una incarcerata, doua masini implicate.…

- Prefectul Vasile Moldovan s-a deplasat in Ucraina, la o intalnire de lucru cu autoritați ale administrației publice locale și centrale, respectiv experți, desfașurata in localitatea Solotvino, pe tema construcției podului de beton armat peste raul Tisa, intre localitațile Biserica Alba și Sighetu Marmației.…

- Un tren accelerat a deraiat, aseara, in comuna Cosbuc din judetul Bistrita-Nasaud, la trecerea la nivel cu DN 17. Un numar de 20 de calatori au fost preluati cu microbuze si dusi in Beclean și Dej. De pe sine au sarit locomotiva si primul vagon, incidentul avand loc chiar la trecerea peste DN 17, care…

- Primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Chereches:’Proiectul Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID) derulat de CJ Maramures din fonduri europene, avand ca principal beneficiar municipiul Baia Mare si alte 76 de localitati din judetul Maramures e un proiect care nu va fi terminat’. Vezi…

- Dupa ce metoda Accidentul a fost constant folosita de infractorii care au incercat și, de multe ori, au și reușit, sa pacaleasca la telefon in special oameni in varsta, care aveau copii plecați din țara, de data aceasta o noua metoda este folosita de escroci, iar ținta sunt tinerii. Cunoscuta drept…

- In urma activitatilor intreprinse, politistii din Somcuta Mare au identificat si retinut trei barbati din Campia Turzii, judetul Cluj, banuiti de comiterea unei talharii calificate pe raza orasului. Fapta a fost sesizata vineri, 15 februarie. Din cercetarile efectuate politistii au stabilit ca trei…