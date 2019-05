Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie au descoperit cocaina in toate mostrele de creveti testate intr-o zona rurala din estul Angliei. Au fost gasite, de asemena, urme de ketamina, populara ca drog recreational in Marea Britanie.

- Pictorul renascentist Leonardo da Vinci a evitat sevaletul si a combinat culorile direct pe panza, au anuntat recent oamenii de stiinta italieni, care au dezvaluit ca au reconstituit operele sale pas cu pas, "ca si cum l-ar fi privit in timp ce picta", scrie agerpres.

- Oamenii de stiinta din Franta si Marea Britanie au descoperit ca aerul dintr-o regiune foarte izolata a Muntilor Pirinei este plin de fragmente de microplastic, conform BBC. Echipa de cercetatori, care cuprinde oameni de stiinta de la universitatile din Strathclyde (Marea Britanie) si Toulouse (Franta),…

- O echipa de cercetatori au descoperit in Filipine fosile ale unei noi specii umane. Este vorba despre oasele a doi adulti si a unui copil care ar fi trait in urma cu peste 50 de mii de ani. Oamenii de stiinta au numit noua specie Homo luzonensis.

- Obezitatea favorizeaza aparitia a 10 tipuri diferite de cancer, potrivit unei noi cercetari, publicate in revista The Lancet. Oamenii de stiinta au calculat ca persoanele supraponderale contribuie la mai mult de 12.000 de cazuri de cancer in Marea Britanie in ...

- Oamenii de stiinta americani au descoperit in mod surprinzator un beneficiu al obezitatii, potrivit unui studiu realizat de Academia Americana de Neurologie. Se pare ca persoanele plinute au sanse mai mari de supravietuire dupa ce au suferit un accident vascular cerebral. Specialistii au ajuns la aceasta…

- O echipa de oameni de stiinta din Germania sustine ca a descoperit modul in care somnul imbunatateste capacitatea celulelor sistemului imunitar de a ataca si distruge tintele si de a lupta astfel cu infectiile, relateaza marti Press Association. In timp ce somnul contribuie la stimularea mecanismului…

- „Intr-un an vom avea un tratament care va lecui complet cancerul!” - este promisiunea unei echipe de oameni de știința israelieni. Dupa o munca indelungata in laborator au obtinut formula stiintifica...