Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii SUA si Coreei de Sud, Donald Trump si Moon Jae-in, se vor intalni la finalul lunii septembrie la New York cu prilejul dezbaterii la nivel inalt a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, transmite...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24 – 26 septembrie, la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Adunarea va avea loc la New York, iar seful statului va sustine un discurs si va participa la Forumul Politic cu…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul acord pentru rasturnarea Guvernului / SURSE…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca liderul nord-coreean Kim Jong Un este gata sa reia negocierile privind programul de inarmare nucleara si cu rachete, imediat ce se vor incheia manevrele militare comune ale Statelor Unite si Coreei de

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a acceptat sa aiba, duminica, o intalnire cu presedintele american Donald Trump la frontiera intercoreeana, relateaza AFP."Conducatorii SUA si Coreei de Nord isi vor strange mainile pentru pace la Panmunjom, locul simbol al divizarii", a declarat presedintele…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca în cadrul vizitei sale în Asia, prilejuite de summit-ul G20, nu se va întâlni cu omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. „Voi avea întâlniri cu foarte…