- Primaria Navodari invita publicul in acest weekend, 14 si 15 septembrie, la cea de a treia editie a Festivalului Pestelui.Evenimentul, care se desfasoara la Piata Agroalimentara de Peste, aduce la un loc cei mai buni bucatari din Navodari si nu numai, adevarati maestri in prepararea pestelui.In ambele…

- Cea de-a doua editie Mountainbike Trophy, devenita in scurt timp una din cele mai populare si asteptate competitii de ciclism din judetul Arad dupa succesul de anul trecut, la care au participat peste 400 de biciclisti, a devenit o adevarata provocare pentru participanti, carora le este oferit atat…

- Campania interna USR, care a facut valuri in spațiul public, va avea punctul culminant in orașul de pe Bega. Uniunea Salvați Romania iși va alege noul Birou Național, organul de conducere care va dicta direcția partidului pentru urmatorii 4 ani. Locația evenimentului a fost stabilita in urma unui concurs…

- Prima ediție a Flight Festival se pregatește de start la Aeroportul utilitar Cioca, intre 27 și 29 septembrie 2019. Cu un fusion de muzica, arta și tehnologie menit sa ofere publicului o experiența speciala și unica, evenimentul este centrat pe oferirea unei experiențe de festival in afara spațiilor…

- Svinita, comuna de pe malul Dunarii aflata la granita dintre judetele Mehedinti si Caras-Severin, in care clima cu influente meditaraneene a permis cultivarea smochinilor de peste 500 de ani, este supranumita si „taramul smochinelor”, caci smochinii cresc in aproape toate gospodariile localnicilor,…

- Disconfort termic ridicat pentru acest weekend Foto arhiva RRA Administratia Nationala de Meteorolgie a emis o noua informare de disconfort termic ridicat pentru acest weekend. Astfel, pâna duminica inclusiv, local în regiunile vestice, sudice si sud-estice, indicele temperatura-umezeala…

- Consulatul General al Republicii Serbia din Timisoara a gazduit, astazi, deschiderea festiva a „Zilelor Schimbarii la Fata a Sarbilor din Romania”, o manifestare literar-spirituala care a ajuns in acest an la a XXVI-a editie. Excelenta Sa Vladan Tadic, consulul general al Serbiei la Timisoara, si reprezentanta…

- A sasea editie a Festivalului Ceau, Cinema! se deschide joi la Timisoara cu filmul de epoca „Domnisoara Paradis”, in prezenta cunoscutei actrite germane de origine romana Maria Dragus. Timp de patru zile, publicul cinefil va putea sa aleaga dintre cele 30 de titluri incluse in selecția acestei editii,…