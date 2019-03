Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a reușit sa șocheze oamenii din intreaga lume dupa ce și-a injectat suc de fructe in vene, ca sa aiba o sanatate de fier! Totuși, efectul nu a fost deloc celor așteptat de ea! Ce s-a intamplat?

- Ai crede ca, in zilele noastre, este practic imposibil sa mai existe o loterie a mancarii comandate online. Iata ca este inca foarte vie, așa cum demonstreaza descoperirea șocanta facuta de o femeie din China.

- Ambasadorul Romaniei la Beijing, Basil Constantinescu, a anunțat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice, intalnirea avuta, la sediul Ambasadei, cu Excelența Sa doamna Jiang Yu, ambasadorul desemnat al...

- O alta femeie este insarcinata in urma experimentelor realizate de cercetatorul chinez He Jiankui, care pretinde ca a creat primii "bebelusi modificati genetic", potrivit autoritatilor chineze, care au precizat ca omul de stiinta va fi vizat de o ancheta a politiei, relateaza luni AFP. …

- O femeie din China a ajuns la spital acuzand stare de greața, amețeli și țiuit in urechi. La scurt timp, a inceput sa-și piarda auzul. Cu toate acestea, povestea ei a devenit virala pe internet, spre amuzamentul internauților. Vezi ce a pațit, de fapt! Femeia care n-a mai auzit barbații Chen, o femeie…

- In noaptea de Revelion, tanara de 26 de ani a fost adusa la spitalul First Affiliated Hospital of Xiamen University din China de catre soțul ei. Tanara era inconștienta și nu avea puls. Medicii au spus ca femeia sufera de fibrilatie ventriculara, dereglare grava a ritmului cardiac caracterizata prin…

- Cați dintre noi nu am glumit ca ar trebui sa ne vindem un rinichi pentru a ne permite cel mai nou model de iPhone, dar un tanar din China chiar a recurs la acest gest drastic, scrie World of Buzz. Xiao Wang are 24 de ani, dar in urma cu patru ani, cand era in liceu, a fost lansat pe piața noul iPhone…