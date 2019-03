O femeie din California trimite scrisori tuturor femeilor din țară care suferă de cancer la sân Deși trimiterea scrisorilor poate parea de domeniul trecutului, Lisa Arrington-Radulovici readuce la viața corespondența clasica. Scopul femeii este de a transmite cuvinte de încurajare celor care au cea mai mare nevoie, scrie ksl.com.



"Îmi place sa creez și îmi place faptul ca prin asta pot schimba viața cuiva", a spus femeia.



Lisa și-a descoperit aceasta noua pasiune când cauta moduri de a-și petrece vacanțele. "Am cautat pe google &"munca voluntara pe care o poți face de acasa&" iar primul site care mi-a aparut a fost GirlsLoveMail.com."… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viața de coșmar pentru o tanara care timp de șapte ani a fost sechestrata si data pe bani altor barbati de sotul italian, chiar și in perioada cand romanca era insarcinata.Calvarul a inceput la Torino, la scurt timp dupa ce s-au casatorit.

- Președintele Vladimir Putin a felicitat vineri femeile de Ziua Internaționala a Femeilor într-un clip postat vineri pe site-ul Kremlinului și în care le transmite ca ”reușesc sa ramâna frumoase și ”încântatoare” la munca și acasa, relateaza Moscow Times.…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va petreceti timpul mai mult alaturi de tineri. Dispuneti de o energie debordanta. Veti vizita muzee, galerii de arta, parcuri si tot felul de locuri care va stimuleaza creativitatea. TAUR 21.04-21.05: Soarele este inca in partea de sus a graficului dumneavoastra…

- O femeie de 59 de ani, din localitatea suceveana Fundu Moldovei, a murit in timp ce mergea la priveghiul cumnatului sau și a fost gasita cazuta in strada, de catre o nepoata, la aproximativ șapte ore dupa ce a plecat de acasa spre priveghi. Suceveanca a plecat de acasa in noaptea de sambata spre duminica,…

- O femeie din Australia a fost trimisa acasa de catre spital, chiar daca suferise un accident vascular cerebral major, comform 9 News. Michelle Kennedy, in varsta de 50 de ani, a fost dusa de urgența la...

- Doliu in lumea artistica! Legendara actrița și cantareața Carol Channing s-a stins din viața in cursul zilei de marți, la varsta de 97 de ani, in casa ei din Rancho Mirage, California, din cauze naturle. Vestea a fost confirmata de publicistul sau B. Harlan Boll, scrie antena3.

- Femeia povestește ca iubitul ei a inceput sa iasa in oraș aproape in fiecare week-end. Pentru ca barbatul venea foarte tarziu acasa, ea a decis sa-i ceara 50 de dolari daca vine mai tarziu de patru dimineața. Cuplul care este impreuna de doi ani s-a chinuit sa se adapteze reciproc la programul social…