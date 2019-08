Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean din Lupeni a sesizat poliția ca de trei zile, din data de 6.08.2019, nepotul de 16 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Barbatul le-a spus polițiștilor ca nepotul avea obiceiul sa plece de acasa, dar revenea de fiecare data. De la sesizarea depusa de unchiul acestuia, polițiști…

- Politistii buzoieni au retinut un tanar de 17 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata In urma activitatilor desfasurate de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Sectiei de politie rurala Grebanu, a fost identificat un tanar de 17 ani, din Podgoria, banuit…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Craiova au actionat pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in traficul de droguri. Astfel, politistii au depistat in flagrant delict, in Craiova, un tanar de 19 ani, la scurt timp dupa ce acesta pusese in vanzare…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sprijiniti de luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale si criminalisti, au efectuat, luni, 5 august, perchezitii domiciliare la doua persoane, din Baleni Sarbi, banuite de savarsirea infractiunii de camata.

- Alerta dupa ce politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Timișoara. ”La data de 03 august a.c., Tunsu Andreea ar fi plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.70 m, constituție…

- Polițiștii din Tulcea cauta o fata de 16 ani, care a plecat de acasa in data de 23 iulie și nu a mai revenit, transmite MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal! Cine a descoperit, de fapt, locul de unde a sunat Alexandra Potrivit reprezentanților IPJ Tulcea, politistii Serviciului…

- Polițiștii au prins individul care, anul trecut, a violat și ucis, in Maramureș, o copila de cinci ani. Trupul Esterei a fost gasit, la marginea localitații Baia Mare, intr-o zona plina de gunoaie, la mica distanța de casa parinților sai.Citește și: Lovitura de teatru! Tatal adoptiv al Sorinei…

- L-ATI VAZUT? Polițiștii vranceni cauta un barbat, in varsta de 50 de ani, din comuna Vizantea Livezi, județul Vrancea care nu a mai revenit la domiciliu. In caz ca puteți ajuta la gasirea acestuia, nu ezitați sa sunați la 112 sau sa sesizați cea mai apropiata unitate de poliție! Ieri, 24 mai a.c., polițiștii…