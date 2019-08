Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi organizeaza vineri, 19 iulie ”Noaptea alba a muzicii folk”. Cea de-a treia editie a evenimentului se va desfasura pe scena din Parcul Dumbrava incepand cu ora 21.00.

- ANM avertizeaza: azi se instaleaza canicula in toata tara! ITU va depasi pragul critic de 80 de unitati. Meteorologii au facut public un avertisment in legatura cu temperaturile care se vor inregistra in Romania incepand de azi, 2 iulie. Potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie…

- Patru localitati din judetul Bacau au ramas fara energie electrica din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Andrei Grecu. Cele patru localitati sunt Luizi Calugara, Magura, Barati si Margineni, fiind…

- Cu o zi inainte de sarbatoarea Pogorariii Sfantului Duh, crestinii praznuiesc Mosii de vara. In acest an, pe 15 iunie, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe pentru pomenirea tuturor celor trecuti la viata vesnica - rude si prieteni. Credinciosii impart sarmale si fructe de sezon si se feresc…

- Dupa ce luni la rand au atras atentia asupra faptului ca sistemul informatic are mari probleme, medicii de familie spun ca au ajuns la limita rabdarii si ca trebuie sa se trezeasca in continuare noaptea ca sa-si faca treaba. Cu sprijinul Societatii Nationale de Medicina a Familiei au adresat o scrisoare…

- O noua atenționare Cod Galben de posibile inundații in județul Alba. Potrivit hidrologilor, alerta este valabila pana vineri la ora 24.00, pe afluentii raul Mureș, aferenti sectorului aval confluenta Tarnave. COD GALBEN: de joi, 6 iunie, ora 14.00 pana vineri, 7 iunie, ora 24.00, pe raurile din bazinele…

- In urma unei acțiuni a polițiștilor petroșaneni, au fost indentificați autorii unui jaf, comis luni noaptea, in jurul orei 22:00, asupra unei femei din Petroșani, care mergea singura spre casa. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca autorii talhariei sunt doi tineri in varsta de 16 ani,…

- Noaptea trecuta, inima lui Viorel Bora, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați matematicieni ai Campinei, a incetat sa mai bata. Viorel Bora avea 74 de ani și era pensionar. S-a nascut la 25 octombrie 1945, a absolvit Facultatea de Matematica din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, iar din…