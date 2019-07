Noua Zeelanda a inceput luni implementarea noii legislatii care interzice pungile de plastic de unica folosinta, comerciantii riscand amenzi mari in cazul nerespectarii acestor prevederi, transmite EFE. "Noi, neozeelandezii, suntem mandri de reputatia de tara ecologica si curata (...) Interzicerea pungilor de plastic de unica folosinta reprezinta un pas pentru a aborda problema deseurilor in Noua Zeelanda", a aratat intr-un comunicat ministrul Conservarii, Eugenie Sage. Legea, aprobata in 2018, prevede amenzi de pana la 100.000 de dolari neozeelandezi (peste 59.000 de euro) pentru unitatile care…